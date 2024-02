“Troppe dimissioni in Ansaldo Enegia”: la denuncia e i timori dei sindacati

Genova. Allarme “grandi dimissioni” in Ansaldo Energia. A denunciare il numero crescente di dipendenti dimissionari è la Uilm, che in una nota parla di “fuoriuscita di competenze senza soluzione di continuità”.

“Troppi i colleghi che decidono di dare le dimissioni da Ansaldo – sottolineano i sindacati – Siamo fortemente preoccupati da questa situazione, tra l’altro rispetto al passato non vediamo un’inversione del trend e ci domandiamo: se arrivano i così tanto sospirati carichi di lavoro siamo realmente in grado di farvi fronte?”.

Per la Uil la motivazione fornita dall’azienda in risposta al fenomeno – “fenomeno fisiologico” – sarebbe “semplicistica. Ricordiamo che non possiamo correre il rischio che l’organico scenda sotto alla massa critica utile per affrontare il lavoro. Suggeriamo alla Direzione Aziendale di monitorare attentamente questo aspetto, non sottovalutando le dinamiche meritocratiche e salariali, l’opportunità di rafforzare lo smart working, la sfera dei cantieri di service e montaggi/avviamento”.

I sindacati hanno quindi chiesto un incontro urgente all’azienda per conoscere il numero della forza lavoro aggiornata operante in Ansaldo, e in quale modo l’azienda intenda procedere per rafforzare le aree impiegatizie e operaie.