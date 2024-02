“Annalisa seria? È una savonese nata a Carcare, come può ridere”: la parodia dell’influencer genovese è virale

Genova. Ma perché Annalisa è sempre cosi seria? È uno dei leit motiv che, durante e dopo il Festival di Sanremo, ha tenuto più banco sui social.

E proprio dai social è arrivata la “spiegazione”, carica di ironia, di Federica Fazzari, influencer di Genova autrice di un video molto divertente, rilanciato dalla pagina “Mugugno Genovese”.

E qual è il motivo di tanta serietà? Semplice, l’essere liguri. “Certo che Annalisa non sorride mai, – ha sentenziato Fazzari nel video. – È nata a Savona e vive a Carcare. Sapete dov’è Carcare? Ecco, andatela a cercare su Google Maps se la trovate. E poi ditemi perché Annalisa dovrebbe ridere”.

Una gag diventata virale, in cui il filo conduttore non può che essere uno dei tratti distintivi dei liguri: il mugugno.

“Il nostro non è un borbottio, l’ho spiegato anche ad una mia collega russa al lavoro, – ha proseguito l’influencer. – Si chiama mugugno ed è fisiologico per noi liguri, è terapeutico. Non sorridiamo? Per forza, non abbiamo nulla da ridere. Siamo così, seri e con lo ‘scazzo’ perenne”.

E Annalisa? La sua risposta, a sua volta all’insegna dell’ironia, non si è fatta attendere: “Ridiamo solo se lo sentiamo davvero”, ha spiegato la cantante che continua ad essere sempre più al centro delle scene, per la gioia di Carcare e Savona. E su questo, per una volta, nessun mugugno.