Annalisa in concerto a Genova: biglietti in vendita dopo il debutto al Festival di Sanremo

Genova. L’annuncio del concerto era arrivato pochi giorni fa, e dopo il debutto sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo i fan di Annalisa possono adesso acquistare i biglietti per la tappa genovese.

I biglietti sono infatti disponibili da mercoledì 7 febbraio su Ticketone. La cantautrice ligure, dopo aver dominato le classifiche per mesi e in gara all’Ariston con il brano “Sinceramente”, sarà in concerto all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova mercoledì 17 luglio 2024.

La data fa parte del Live in Genova Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni estate anima la scena musicale del capoluogo ligure e che quest’anno celebra i vent’anni dalla sua fondazione. Il Festival nelle scorse settimane ha già annunciato il concerto degli Ex-Otago venerdì 12 luglio 2024 all’Arena del Mare di Genova.

Il 2024 si è aperto quindi per “Nali” un anno ricco di novità, dopo un 2023 in cui ha dominato le classifiche superando oltre 1 milione e 300mila copie certificate e arrivando così negli anni a ottenere 33 dischi di platino e 13 oro. Con il suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” si è affermata come unica donna costantemente presente per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista a essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno (Fimi/Gfk).