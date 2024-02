Ancora in prognosi riservata la 17enne caduta dalle scale in casa dopo una festa tra giovanissimi

Genova. E’ ancora in prognosi riservata la ragazza di 17 anni caduta rovinosamente dalle scale nella notta tra sabato e domenica in un’abitazione di Lumarzo, in Val Fontanabuona.

È successo questa notte verso le 3 e mezza. La giovanissima, che stava dormendo in una stanza con una coetanea, si è alzata di notte e dopo aver perso l’equilibrio, ha battuto violentemente la testa.

Secondo quanto appreso in quell’abitazione si era svolta una festa tra ragazzi, tutti minorenni. I giovani avrebbero fatto uso di alcol e anche di hashish. Molto probabilmente la ragazza quando si è alzata nella notte ha avuto un capogiro e è caduta.

E’ ricoverata in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Martino di Genova che fa sapere che il “neuromonitoraggio prosegue e permane la prognosi riservata”. Nelle prossime ore i medici potrebbero tentare di desedarla e vedere come reagisce e solo nei prossimi giorni decideranno se è necessario intervenire chirurgicamente.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Chiavari. La Procura di Genova al momento ha informato per competenza la procura dei minori. Non è ancora chiaro se possa essere configurato un qualche tipo di reato anche perché l’uso collettivo di hashish non lo è.

Altra cosa sarebbe individuare eventualmente chi ha venduto l’hashish ai minori, in quel caso si potrebbe ipotizzare il reato di lesioni come conseguenza di altro reato. Ma è presto per dirlo anche perché dovrebbe essere dimostrato che sia stato l’uso di droghe e non per esempio l’alcol a determinare indirettamente l’incidente.