Anche il coordinatore regionale di SìAmo Futuro all’incontro nazionale della realtà studentesca

Genova. Giovedì 22 febbraio, il coordinatore regionale di SìAmo Futuro Liguria Alessandro Agazzi ha partecipato all’incontro promosso da Federico Scalisi, responsabile nazionale di SìAmo Futuro.

L’appuntamento ha visto riuniti tutti giovani leader per discutere dei temi legati al mondo universitario, dove hanno partecipato il coordinatore nazionale della Lega Giovani, Luca Toccalini e Aurelio Tommasetti, già rettore dell’Università di Salerno, responsabile nazionale della Lega per l’Università.

Agazzi dichiara: “L’obiettivo è ampliare la platea di supporter, condividendo progetti ed idee tra le varie realtà universitarie; se una cosa funziona in Piemonte, perché non proporla anche in Liguria? Per SìAmo Futuro Liguria rimane categorico promuovere la partecipazione degli studenti alle dinamiche socio-politiche, puntando sulla diretta collaborazione tra università e palazzi romani, affinché si mettano le basi per un futuro migliore”.