Amt-Trenitalia, Garibaldi (Pd): “Sartori si dimetta se non sa intervenire sui disastri di Bucci”

Genova. “Sulla gratuità del trasporto pubblico per under 14 e over 70 genovesi sbandierata da Bucci senza l’accordo con Trenitalia e cancellata nottetempo, si misura l’incapacità della destra al governo a tutti i livelli. L’assessore regionale Sartori interrogato sul perché la Regione non è intervenuta per rimediare al pasticcio commesso dal sindaco Bucci sulla gratuità dei treni, se ne lava le mani e dice che non è compito della Regione intervenire sulla questione, Come se Genova non facesse parte della Liguria e come se non interessasse alla Regione il disastro sulla mobilità ligure generato dalle scelte di Bucci. Se però Sartori non è in grado di dire nulla sul tema e non ha neppure la forza di intervenire rispetto alla ‘disintegrazione’ tariffaria nel territorio genovese per correggere i disastri di Bucci, si dimetta”.

Così il capogruppo del Partito Democratico in regione Luca dopo la risposta in aula alla sua interrogazione su Citypass e tariffe integrate per under 14 e over 70. “Magari l’assessore Sartori non lo sa – aggiunge – ma tra le competenze della Regione vi è quella di garantire l’integrazione tariffaria su tutto il territorio regionale, quindi anche su quello genovese. Con il caos tra Amt e Trenitalia anche in merito al contenzioso pregresso, con oltre 30 milioni di euro di debito, con tariffe aumentate e a macchia di leopardo, sarebbe necessario un intervento da parte della Regione, per evitare ulteriori pasticci. Invece la Regione fa finta di nulla”.

Non si è fatta attendere la replica di Sartori: “L’accordo di integrazione tariffaria tra Amt e Trenitalia è di natura puramente commerciale tra le due aziende, sostenuto da apposite risorse del Comune di Genova/Città metropolitana e della Regione Liguria che nell’ambito del contratto di servizio stipulato con Trenitalia ha previsto un contributo di un milione di euro. Quindi, se il consigliere Garibaldi fosse a conoscenza della normativa saprebbe che la Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 18 comma 6 della legge regionale 33/2013, promuove solo l’integrazione tariffaria tra i diversi gestori dei servizi nell’ambito regionale e sovraregionale per permettere un servizio realmente integrato tra le varie modalità e servizi di trasporto, attraverso l’implementazione del sistema della bigliettazione elettronica elemento chiave nell’evoluzione del Tpl. A tal proposito ribadisco che il progetto sta procedendo secondo il cronoprogramma definito e il sistema sarà completamente funzionante entro la primavera del 2025″.

“Sempre in riferimento alla stessa legge regionale il consigliere – aggiunge l’assessore – dovrebbe inoltre sapere che i sistemi tariffari stabiliti da Regione e Città metropolitana di Genova, titolare del contratto di servizio con Amt, sono differenti per quanto riguarda tutti gli aspetti coinvolti: la potestà regolatoria, l’utenza di riferimento e la sostenibilità economica. Pertanto, e lo stabilisce sempre la legge, in riferimento al rinnovo dell’accordo sull’integrazione tariffaria all’interno del bacino genovese, noi possiamo solo confermare il sostegno economico previsto dal contratto auspicando che in tempi brevi Amt e Trenitalia riescano a condividere un nuovo accordo commerciale che tenga conto delle nuove e differenti dinamiche tariffarie”.