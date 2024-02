Amt, i sindacati denunciano: “Aggressione squadrista a un nostro rappresentante in assemblea”

Genova. Un rappresentante sindacale di Amt Genova sarebbe stato aggredito fisicamente da un gruppo di lavoratori durante un’assemblea alla rimessa Gavette per illustrare le modifiche ai turni in seguito allo spostamento dei bus a Campi necessario per i lavori degli assi di forza. A denunciarlo è una nota sottoscritta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

“L’assemblea si è svolta regolarmente, nonostante il tentativo di qualcuno di non consentire ai lavoratori di poter essere messi a conoscenza dei contenuti del verbale sottoscritto – scrivono i sindacalisti -. Purtroppo, nel corso dell’assemblea pomeridiana, un gruppo molto limitato di lavoratori, palesemente già organizzato e coordinato, ha aggredito fisicamente un rappresentante sindacale di una delle scriventi organizzazioni sindacali”. Da quanto si apprende, si tratta di un funzionario della Fit Cisl.

“Il fatto accaduto è intollerabile in quanto il comportamento squadrista messo in campo da pochissime persone è, prima di tutto lesivo del valore etico e sociale che la categoria degli autoferrotranvieri ha sempre dimostrato e che continua a dimostrare ogni giorno e inoltre è sfociato in un deprecabile atto di violenza fisica che deve essere sempre e comunque condannata”, scrivono i sindacalisti.

“Vogliamo rassicurare tutti i lavoratori che, nonostante le minacce ed i comportamenti violenti che qualcuno sta cercando di orchestrare all’interno di Amt, continueremo a tutelare, a testa alta, tutti i lavoratori svolgendo a pieno il difficile compito di rappresentarne gli interessi e le istanze. Al collega aggredito, che si è già rivolto agli organi competenti per denunciare l’accaduto, va tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà”, conclude la nota.