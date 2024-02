Amiu vara il compostaggio digitale: ogni giorno un ligure produce 1,5 kg di rifiuti e più di un terzo sono organici

Portofino. Ogni giorno un cittadino ligure produce in media 1,5 kg di rifiuti; più di un terzo sono rifiuti organici. Per ridurre la frazione organica che entra nel ciclo dei rifiuti urbani, la Regione Liguria (Dgr 501/2022) ha deciso di incentivare la buona pratica del compostaggio domestico, rendendo possibile il ricorso a sistemi digitali (software e/o app) per validare lo stato di attività delle compostiere e riconoscere alle utenze lo sconto sulla Tari.

Questa opportunità normativa è stata subito colta dagli operatori del settore Sartori Ambiente e Junker app per sperimentare sistemi innovativi, in grado di semplificare i controlli a carico dei Comuni e rendere certificabile e misurabile l’attività di compostaggio eseguita a domicilio, grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini.

Il tema sarà sviluppato in un convegno in programma a Portofino il 28 febbraio alle 11 nel teatrino in vico Nuovo 21.

Nel convegno verrà presentata una sperimentazione di successo, avviata da Amiu a dicembre 2023 nel capoluogo genovese e nei Comuni del bacino del genovesato: grazie al supporto tecnologico dell’app Junker, centinaia di utenti si sono registrati e hanno autocertificato la propria compostiera in pochi clic.

L’evento sarà inoltre l’occasione per scoprire le più evolute soluzioni per il digital composting, come la compostiera Sartori Ambiente, in polietilene riciclato, dotata di un collegamento facilitato al sistema di controllo digitale tramite un Qr Code univoco, istruzioni di montaggio e guida al compostaggio in app.

Saranno presenti in sala i relatori:

Matteo Viacava e Giorgio D’Alia, per il Comune di Portofino

Saluto e presentazione iniziativa:

Andrea Baroni e Cristina Lignana per la Regione Liguria – Il Dgr 501/2022 e la digitalizzazione dell’autocompostaggio

Lara Bini per Sartori Ambiente – L’evoluzione del compostaggio tradizionale;

Noemi De Santis per la app Junker – Cosa significa compostaggio digitale e le tecnologie necessarie;

Sabrina Sicher per Arpal – ORSo Comuni – Dati sul compostaggio domestico;

Tiziana Merlino per Amiu Genova – Il Pilota Genova e il ruolo del Gestore unico nel supporto ai Comuni

Iscrizioni compilando questo form. È prevista la diretta streaming dell’evento