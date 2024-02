Amichevole di verifica per la Rappresentativa Regionale Ligure Under 19 con il Genoa Under 18

Genova. La Rappresentativa Regionale Ligure Under 19 ha svolto, sul terreno del ‘Baciccia Ferrando’ di Genova Pra’, una gara amichevole di verifica con la formazione Under 18 del Genoa, allenata da Gennaro Ruotolo, che si è imposta per 4-2 (reti di Camilletti, Barry, Sancinito, Piacenza per i rossoblù; Graziani e Castelli per la selezione, allenata da mister Chiappucci).

I ragazzi di mister Chiappucci hanno disputato una buona gara, che ha soddisfatto il Commissario Tecnico Corrado Orcino.

“E’ stato un incontro certamente allenante, affrontato con la giusta intensità – afferma Orcino – la prestazione in mezzo al campo è stata buona per solidità e manovra, siamo ancora un cantiere aperto in difesa ed in attacco, ma faccio i complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno profuso”.

La formazione della Rappresentativa Ligure Under 19 è scesa in campo nella seguente formazione (4-4-2): Piazzi; Lingua, Borreani, Caffim, Galloro; Carnemolla, Macelloni, Graziani, Cancellara; Totaro, Costa

Nel secondo tempo sono entrati: Haderbache, Pellicciari, Guardone, Pozzi, Traverso, Castelli, Asteggiante, Trucchi, Bertone.

Genoa: Ceppi; Camilletti, Barry, Deseri, Mavraj, Bailo, AL Kharusi, Fazio, Natale, Sancinito, Redkin

Nella seconda frazione di gioco spazio a: Enogama, Pastore, Dodde, Lattari, Pellicanò, Pinelli, Tarquini, Gucik

I prossimi impegni delle Rappresentative Regionali Under 15/17/19 si giocheranno la prossima settimana, a Cogorno (martedì 6 febbraio) ed al ‘Daneri’ di Chiavari (mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio) con la Virtus Entella.