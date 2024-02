Alpini, domenica chiamata a raccolta per l’assemblea annuale del Gruppo centro a Genova

Genova. Domenica ‘chiamata a raccolta’ per gli Alpini genovesi del Gruppo Centro per l’Assemblea annuale: con un sogno: “a Genova l’Adunata nazionale nel 2026”

Le Penne Nere di Genova, il cui Gruppo Centro è intitolato alla memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria Sottotenente genovese Carletto Gavoglio – caduto eroicamente in Russia -, si riuniranno domenica 25 febbraio, dalle 10.30, per l’annuale Assemblea che delineerà le attività annuali. “Con un sogno nel cuore”, spiega il Capogruppo Alpino Giuseppe Fusco, ferroviere in pensione con trascorsi militari a Tolmezzo: “che la città di Genova possa tornare ad ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini, nel 2026”.

Quest’anno l’adunata nazionale delle Penne Nere si terrà il prossimo maggio a Vicenza e, il prossimo 2025, a Biella. E gli alpini genovesi, come per altro le autorità regionali e cittadine che hanno in tal senso predisposto ordini del giorno già trasmessi ai vertici dell’ANA, sperano che “Genova possa tornare ad ospitare l’Adunata nazionale, dopo quella entusiasmante e coinvolgente del 2001”.

Nel corso dell’assemblea di domenica, che si terrà nella sede del Gruppo in Mura Cappuccine 33, saranno consegnati i “distintivi di anzianità” alle Penne Nere che hanno raggiunto molti anni di iscrizione all’ANA: 50 anni (Enrico Merlo e Gianmario Sampietro), 35 anni (Ettore Marrè Brunenghi, Roberto Martinelli e Giuseppe Sommariva) e 25 anni (Graziano Gongarini e Giuseppe Salaris).