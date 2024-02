Genova. Un nuovo allarme bomba è scattato questa mattina intorno alle 10 presso il Tribunale di Genova di piazza Portoria, nel pieno del centro cittadino. A raccogliere la segnalazione di un possibile ordigno i carabinieri, che hanno fatto scattare la macchina della sicurezza.

Tutta la zona limitrofa è stata interdetta, con chiusura al traffico delle strade vicine e relative deviazioni. Evacuato Palazzo di Giustizia, dove sono state sospese tutte le attività in corso.

Sul posto anche i vigili del fuoco e le altre forze dell’ordine. La polizia locale sta operando per gestire il traffico della zona: al momento risultano chiuse via Pammatone, via V Dicembre e via delle Casaccie.

Secondo quanto appreso sarebbe stata una telefonata anonima arrivata alla Questura di Parma circa la presenza di un plico sospetto a far scattare la macchina della sicurezza. Sarebbe stato un uomo su 40-45 anni a telefonare, parlava italiano ma non è escluso fosse straniero. Ha detto di aver sentito da alcuni stranieri che c’era un ordigno in tribunale a Genova.

In corso al momento la bonifica da parte dei vigili del fuoco.