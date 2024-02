Valigie sospette in A7, intervengono gli artificieri: chiuso per due ore il tratto Ronco Scrivia-Vignole

Isola del Cantone. Intervento degli artificieri della polizia e della polizia stradale venerdì mattina sull’autostrada A7 per il ritrovamento di due valigie abbandonate in una piazzola di sosta nei pressi dell’uscita di Isola del Cantone.

Per controllare le valigie e mettere in sicurezza l’area è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole, in entrambe le direzioni.

Stando a quanto si apprende, le valigie sono state notate da un automobilista a lato dell’area di sosta, abbandonate in una sorta di canale lungo il muretto che la delimita, ed è partita la chiamata al 112 per segnalarle. Intorno alle 14 l’operazione è terminata: i due trolley sono stati fatti brillare, e uno è risultato contenere abiti, l’altro è risultato vuoto. Il tratto è stato quindi riaperto.