Alla fiera di Sant’Agata anche test gratuiti di glicemia e diabete grazie ai Lions

Genova. Alla Fiera di Sant’Agata, domenica 4 febbraio, il Lions Club Sant’Agata AVB, in collaborazione con l’Officer per il Diabete e la Croce Bianca Genovese, ha organizzato il Test della glicemia e il Controllo del rischio di diabete, per il riconoscimento precoce di tale malattia metabolica.

L’esame della glicemia permette di fare lo screening per il diabete tipo 2 e, per i soggetti affetti, di migliorare il suo controllo. Con un apposito questionario sui fattori predisponenti è possibile conoscerli e modificarli, a prevenzione. Sono modi semplici e significativi per sostenere lo stato di salute delle persone rispetto ad una patologia relativamente frequente e soggetta a sviluppare nel tempo complicanze anche invalidanti.

Perciò, chi lo desidera potrà effettuare ciò gratuitamente, in Piazza Giusti dalle 9 alle 13 nell’Unità Mobile addetta. Ai fini di una più precisa valutazione, è importante presentarsi a digiuni o comunicare ai medici l’eventuale colazione effettuata.

Inoltre coloro che hanno occhiali usati e non più utilizzati sono invitati a portarli al punto di raccolta nella stessa sede. Essi saranno consegnati al Centro Italiano Lions Raccolta occhiali usati per essere catalogati e poi distribuiti gratuitamente a persone bisognose e permettere loro di riacquistare una buona acuità visiva.

Entrambe le iniziative vengono svolte nell’ambito dell’impegno pluridecennale dei Lions di tutto il mondo per prevenire il diabete e migliorare la vista nelle persone ipovedenti.