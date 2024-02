Albaro, blitz della Asl in un centro accoglienza per migranti: “Gravissime condizioni igieniche”

Genova. “Gravissime condizioni di pulizia e manutenzione”, scarafaggi, insetti morti e vivi in frigorifero, sporcizia ovunque. La cucina degli orrori stavolta non è quella di un locale aperto al pubblico, ma di un centro di accoglienza che ospita 58 migranti nel monastero del Santissimo Sacramento in via Byron, sulla collina di Albaro. A visitare la struttura la scorsa settimana sono stati i tecnici della prevenzione della Asl 3, che hanno disposto l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione, oltre a sanzioni per 10mila euro, e hanno denunciato i gestori per somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

A condurre il Cas, tramite affidamento diretto della Prefettura risalente a quasi due anni fa, è un’associazione temporanea di scopo tra la cooperativa Il Ce.Sto (mandataria) e l’istituto Edith Stein, associazione cattolica che nei locali del monastero aveva dato vita alla Casa Raffael, un progetto di sostegno per religiosi in difficoltà che nel frattempo si è allargato all’accoglienza di migranti e senzatetto. Negli scorsi anni le suore erano finite alla ribalta nazionale perché l’ordine delle Sacramentine di Milano, proprietario del complesso, le aveva sfrattate per trasformare il convento in una Rsa “di lusso” con annessi parcheggi, nonostante tutti i loro progetti a favore degli ultimi. Vicenda che aveva suscitato un’ampia mobilitazione con oltre 25mila firme raccolte. Negli ultimi tempi avevano ospitato anche alcuni profughi ucraini.

Ma quello che hanno trovato gli ispettori della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3 in sopralluogo poteva mettere in pericolo la salute degli ospiti: soffitti scrostati con numerose ragnatele, muffa, una cappa polverosa e unta con grasso pronto a colare sul cibo in preparazione. E ancora piastrelle rotte, le acque reflue di un lavandino raccolte in una vaschetta, attrezzature vetuste, sporcizia generalizzata e scarsa areazione, piano di autocontrollo assente. Ad aggravare la situazione la presenza di fuochisti, scarafaggi e moscerini “in elevata quantità”.

Nei frigoriferi e nei freezer c’erano grandi scorte di pasta fresca, sughi, carne fresca e congelata. Considerata la presenza di animali infestanti, la Asl non ha potuto far altro che procedere al sequestro penale preventivo con distruzione di tutti gli alimenti a rischio di contaminazione, secondo gli esperti non un fatto potenziale ma un “reale pericolo”. Alcuni cibi, poi, erano stati congelati senza le procedure di abbattimento previste a norma di legge e riportavano date di scadenza già superate.

In base al contratto, l’istituto religioso doveva occuparsi di fornire vitto, alloggio e supporto educativo, mentre il Ce.Sto avrebbe dovuto curare gli aspetti contabili e amministrativi. L’Edith Stein però non risulta iscritto a nessun ente del terzo settore né a una Camera di commercio, e soprattutto non ha mai inviato la notifica alla Asl per la registrazione obbligatoria come operatore del settore alimentare. Anche questa violazione è stata oggetto di sanzione.

Inevitabile, dunque, la chiusura immediata della cucina. Il Ce.Sto ha provveduto subito ad affidare il servizio di ristorazione per i migranti alla cooperativa Emmaus, alla quale aveva già chiesto un preventivo qualche giorno prima dei controlli della Asl. Le multe sono state pagate in misura ultra-ridotta per un totale di 7mila euro. Tutto il materiale è stato inviato alla Prefettura e alla Procura di Genova per eventuali ulteriori accertamenti.