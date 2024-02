Albaro, bando pubblico per assegnare un pied-à-terre da 460 metri quadri confiscato alla mafia

Genova. Quattrocentosessanta metri quadri con terrazzo, ad Albaro, confiscati alla criminalità organizzata durante una delle ultime grandi operazioni antimafia in Liguria, potrebbero presto essere utilizzati per fini sociali.

Una delle ipotesi è quella di trasformare l’immobile in un residence per le famiglie di bambini ricoverati al Gaslini, provenienti da altre città, e in difficoltà nel trovare un posto dove soggiornare durante le cure dei piccoli pazienti.

Il Comune di Genova ha pubblicato sull’albo pretorio il materiale della procedura ad evidenza pubblica, ovvero il bando di gara, per l’assegnazione dell’immobile in concessione a titolo gratuito per una durata di 10 anni, eventualmente rinnovabile.

L’immobile si trova in via Gian Battista Vico, nel quartiere di Albaro, in una strada privata, ed è costituito da 16 vani dotati di servizi igienici. Le utenze a oggi non sono attive, ma presumibilmente funzionanti. Oltre a un piano interrato con box, è presente uno spazio verde esterno.

La finalità del presente bando, è scritto chiaramente, è quella di destinare un bene non utilizzato e potenzialmente soggetto a forme di degrado e occupazione impropria, a un “progetto interdisciplinare di ampio respiro con operatori specializzati e volontari che possano fornire supporto e informazioni a malati e famiglie e che operino in sinergia e collaborazione abbracciando vari ambiti, in modo da offrire un’accoglienza che tenga conto di tutti gli aspetti sociali, sanitari, economici e giuridici”.

Quindi non solo stanze dove dormire e mangiare per famiglie che vivono un momento di difficoltà ma un vero e proprio centro servizi per organizzare incontri, portare avanti attività, e uno sportello informativo e di aiuto pratico su vari fronti.

Possono partecipare alla selezione associazioni del terzo settore e non solo senza scopo di lucro. La commissione giudicante valuterà con un punteggio maggiore le realtà con un curriculum specifico nei servizi di accoglienza rivolti alle famiglie con bambini ricoverati e con persone con gravi problemi di salute che necessitano di cure continue.

Importante anche l’esperienza in attività socioculturali e ludico ricreative a sostegno delle famiglie e dei pazienti, ed esperienze gestite a livello locale che dimostrino il legame con il territorio, la ramificazione e la concreta attitudine a realizzare il progetto.

Sarà poi valutato con attenzione il grado di utilità sociale del progetto in cui l’utilizzo dell’immobile si inserisce, con particolare riferimento alle attività a sostegno delle fasce deboli della popolazione.

Sempre sull’albo pretorio del Comune è stato pubblicato un altro bando relativo all’assegnazione di una serie di immobili (tre, per circa 40 metri quadrati in totale) confiscati alla mafia e che si trovano nel centro storico, precisamente in vico Mele, 12r, 14r e 14Ar. Anche in questo caso si tratta di un’assegnazione in concessione a titolo gratuito per finalità sociali.