Albaro, Aster rifà l’asfalto in via Quarnaro: lavori in corso anche in altre strade cittadine

Genova. Asfaltatura in via Quarnaro, nel quartiere di Albaro, a Genova. Un cantiere atteso da tempo dai residenti.

Gli operatori e i macchinari di Aster sono al lavoro in questi giorni per completare la stesura del nuovo manto stradale nella via che collega la zona residenziale alla promenade sul mare di corso Italia.

L’asfalto è stato rifatto dopo la scarificazione del vecchio manto e poi riposato e assestato con il macchinario specifico. Dopo il getto sarà la volta della segnaletica.

Non è l’unico intervento sulle strade cittadine da parte dell’azienda partecipata del Comune di Genova.

Ecco l’elenco aggiornato dei principali cantieri di possibile impatto sulla viabilità per la settimana fino al venerdì 23 febbraio.

MUNICIPIO 8

STRADE: inizio lavori di asfaltatura previa scarifica in via Casaregis tratto tra via Pisacane e via Ruspoli

MUNICIPIO 9

STRADE: proseguono i lavori di riqualificazione di via Oberdan da piazza Pittaluga a via alla Chiesa Plebana – lotto1

MUNICIPIO 1

VERDE: inizio potature alberature piazza Villa

MUNICIPIO 4

STRADE: inizio lavori di reimpianti via Struppa

MUNICIPIO 5

VERDE: inizio lavori di riordino vegetazione in via Massucone Mazzini

MUNICIPIO 6

VERDE: inizio lavori di riordino vegetazione in via Bonfadio

MUNICIPIO 7

VERDE: inizio lavori di riordino vegetazione in via Podestà

MUNICIPIO 9

VERDE: inizio lavori di riordino vegetazione lungo tutta la via in via Copernico