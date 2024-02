Al via la Lotteria delle Stelle per la Gigi Ghirotti: in palio una crociera Msc per due persone

Genova. Stelle nello Sport lancia, per il terzo anno consecutivo, la Lotteria delle Stelle a favore della Fondazione Gigi Ghirotti Genova. Il successo delle prime due edizioni è da attribuire anche al valore della straordinaria rete solidale creata con il mondo sportivo genovese e ligure: l’impegno delle associazioni sportive, al fianco di Stelle nello Sport a supporto della grande squadra del prof. Franco Henriquet, è stato davvero encomiabile e ha permesso a Stelle nello Sport di raccogliere oltre dodicimila euro con questa speciale attività. L’ultimo atto di una intensa stagione benefica, quella del 2023, culminata nell’assegno da 45.000 euro consegnato alla Ghirotti in occasione del Natale degli Sportivi.

“Nel 2024, anno in cui Stelle nello Sport festeggia le nozze d’argento con lo Sport ligure – sottolinea Michele Corti, presidente dell’Associazione Stelle nello Sport – vogliamo impegnarci ancora di più. Per aiutare sempre di più chi ha fatto dell’amore per il prossimo uno stile di vita”.

Si potrà partecipare in diverse modalità a questa terza edizione della Lotteria delle Stelle. Ogni biglietto ha un costo di 5 euro e in palio c’è una magnifica crociera MSC su World Europa per due persone nel Mediterraneo. Sarà possibile acquistare i biglietti fino al 30 giugno o fino a esaurimento. L’estrazione è fissata per venerdì 5 luglio alla presenza del Prof. Henriquet. Il numero del “biglietto fortunato” sarà pubblicato sul sito www.stellenellosport.com.

I biglietti sono disponibili presso la sede di Stelle nello Sport in Via Federico Ricci 1 (Circolo Tennis Nuova Valletta Palco dello Sport) o presso la sede della Gigi Ghirotti in Corso Europa 48 (Ufficio Promozione) o ancora presso l’infopoint Gigi Ghirotti in Via Canneto il Lungo 97 rosso.

Ogni Associazione, Ente, Federazione, Azienda o singolo “gruppo” di amici potrà ordinare un quantitativo di biglietti da distribuire all’interno di propri eventi e incontri o direttamente tra i propri tesserati. E’ sufficiente scrivere una mail a info@stellenellosport.com per richiedere i biglietti desiderati e concordare il ritiro o la spedizione.

“L’intero ricavato della Lotteria delle Stelle sarà devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti – conclude Michele Corti – e tutti i ‘sostenitori’ di questa ‘maratona benefica’ saranno citati su tutti i nostri canali tv, social, web”.

Tutti i dettagli all’indirizzo www.stellenellosport.com/charity/lotteria/