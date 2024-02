Accoltellata dal nipote a Riva Trigoso, la 57enne operata alla carotide: è ancora in rianimazione

Genova. È ancora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale San Martino di Genova la 57enne accoltellata ieri notte dal nipote a Riva Trigoso dopo un litigio in casa.

La donna, che ha subito una lesione alla carotide, è stata sottoposta ieri a un intervento chirurgico eseguito dal team dei vascolari diretti dal Giovanni Pratesi. Oggi si trova al terzo piano del Monoblocco, ancora intubata. Stamattina è stata eseguita una Tac di controllo e si attendono il referto e la consulenza da parte dei chirurghi vascolari per valutare il possibile inizio del processo di estubazione.

L’aggressore, un uomo di 43 anni di cui la 57enne è zia, è stato arrestato per tentato omicidio. Secondo quanto appreso il nipote, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’alcool e forse anche sotto l’effetto di droghe, avrebbe aggredito la zia dopo una lite per futili motivi. Prima di accoltellare la zia l’uomo avrebbe anche ferito la madre di settant’anni, che nel cercare di difendere la sorella si è fratturata una gamba.