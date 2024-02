A Tursi inaugurato il XXIV corso universitario multidisciplinare di “Educazione ai Diritti”

Genova. Questo pomeriggio, nell’ambito dell’anno accademico 2023/2024, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi si è svolto il primo di sei incontri del XXIV corso universitario multidisciplinare di “Educazione ai Diritti” che, per il secondo anno consecutivo, ha come partner anche Agenzia per la Famiglia e Comune di Genova.

Il corso, che si prefigge di promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, non è solo rivolto a studenti universitari ma a chiunque sia interessato e coinvolto sulle tematiche proposte. È organizzato dal Comitato Regionale Unicef Liguria anche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università degli Studi di Genova e CESVICO-Centro per lo Sviluppo della Solidarietà e della Cooperazione Internazionale. Tutti i prossimi incontri si terranno a Palazzo Tursi nella sede dell’Agenzia per la Famiglia nei giorni 20 e 27 febbraio, 5, 12 e 19 marzo sempre dalle ore 15 alle 18. Il corso attribuisce CFU universitari come deliberato nei singoli corsi di studio aderenti all’iniziativa, per il DISPI 3 CFU. Per partecipare occorre scrivere un’email all’indirizzo comitato.liguria@unicef.it .

L’appuntamento inaugurale è stato aperto dai saluti istituzionali dall’assessore comunale ai Servizi Sociali e Famiglia Lorenza Rosso, da un messaggio dell’assessore regionale all’Università e alla Tutela e valorizzazione dell’Infanzia Simona Ferro e da interventi della prorettrice vicaria dell’Università degli Studi di Genova Nicoletta Dacrema e del presidente regionale Liguria per l’Unicef Franco Cirio.

Sono intervenuti anche la viceprefetto di Genova Flavia Anania il garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Liguria Guia Tanda, il garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Genova Francesco Mazza Galanti, la dirigente Ufficio Terzo USR Liguria Nadia Dalmasso e Liana Maggiano in rappresentanza di Co.Re.Com Liguria.

«La promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è un’azione cruciale, che sollecita in primis l’intervento delle istituzioni preposte alla tutela dei minori. Promuovere la sensibilizzazione e formazione di studenti universitari, insegnanti, cittadini in merito a questi temi è un’azione di grande rilievo educativo e sociale, che impegna e coinvolge anche il Comune di Genova. – dichiara l’assessore a Servizi sociali e Famiglia Lorenza Rosso -. Lo svolgimento a Palazzo Tursi di questo corso accademico multidisciplinare, infatti, ben si inserisce nel consolidato percorso intrapreso insieme negli ultimi anni tra il Comune di Genova e la sua Università e offre ancora una volta una importante opportunità formativa. Le tematiche affrontate hanno una grande valenza e richiedono sensibilità e attenzione e come amministrazione comunale siamo orgogliosi che anche quest’anno il corso sia stato organizzato da UNICEF e UNIGe in stretta collaborazione con la nostra Agenzia per la Famiglia, struttura fortemente impegnata nella promozione e realizzazione di interventi e iniziative legate alle tematiche educative e familiari».

«In un momento storico caratterizzato da guerre – afferma l’assessore alle Politiche per i Giovani del Comune di Genova Francesca Corso – credo che sia di fondamentale importanza formare gli studenti e le studentesse sui diritti di bambini e adolescenti. Le sfide della contemporaneità sono tante e non riguardano soltanto la già tragica situazione degli scenari bellici. Ogni giorno abbiamo a che fare con violenze che corrono lungo il filo della rete, con il cyberbullismo e con violenze che arrivano in luoghi che dovrebbero essere sicuri. Il nostro dovere come istituzioni è di difendere i nostri ragazzi e per questo non possiamo che rinnovare il nostro impegno nell’essere al nostro fianco in iniziative come queste che mirano a formare i nostri giovani che, nella vita privata ora e nel futuro poi, hanno il compito di raccogliere il testimone e di salvaguardare le future generazioni».