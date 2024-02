A Pieve Ligure i ragazzi e le ragazze di tutte le scuole  hanno creato una rosa dei venti coi risseu

Pieve Ligure. Durante la Sagra della Mimosa di domenica scorsa, l’associazione Pescatori Dilettanti Scalo Demola ha presentato sul Sagrato della Chiesa di San Michele i risultati di un progetto realizzato con i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze di Pieve. SI tratta di una rosa dei venti, in risseu, le pietre di mare bianche e nere, che i ragazzi hanno assemblato seguendo le indicazioni dei volontari, fino a creare una rosa dei venti composta da 8 punte, e guarnita di graziosi piccoli cerchi di pietroline realizzati dai piccolissimi della materna.

La rosa dei venti verrà installata con la bella stagione allo scalo Demola, riquadrata probabilmente all’interno di profili di ardesia, e ovviamente messa in asse con la giusta direzione dei venti.

Un modo, come hanno detto Pippo Dapueto e Claudio Consigliere, presidente dello Scalo Demola, di creare un legame per la memoria di questi ragazzi che, crescendo, potranno vedere il loro lavoro in uno dei bellissimi scali a mare di Pieve.

L’Associazione – assieme all’Amministrazione e alla Pro Loco di Pieve Ligure – ringrazia la disponibilità delle maestre dell’asilo nido “La mimosa dei bimbi“, le maestre della scuola dell’infanzia “Ferrante Aporti“, le maestre e i maestri della scuola elementare “Eugenia Gonzales” e infine gli insegnanti della scuola media “Ugo Foscolo“.