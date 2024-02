A Paolo Masini il premio Books for Peace 2024 – special edition Genova Mei

Genova. Il Museo Nazionale della Emigrazione Italiana di Genova è stato il prestigioso palcoscenico della cerimonia di premiazione del “BOOKS for PEACE 2024 – Special Edition MEI Genova”, dove Paolo Masini, Presidente della Fondazione Museo Nazionale della Emigrazione Italiana, è stato insignito del riconoscimento internazionale per le straordinarie iniziative del Museo capaci di abbinare le memorie migranti al digitale.

Il premio BOOKS for PEACE, ormai consolidato come un riconoscimento di spicco a livello globale, è assegnato a coloro che si distinguono nel promuovere l’integrazione, la pace, i diritti umani, lo sport e la cultura digitale.

L’edizione 2024 ha visto il Patrocinio della UNFPA Albania, della FICLU (Federazione delle Associazioni UNESCO Italia) e di tre club UNESCO: Brasile, Tangeri e Mauritania.

Per il Presidente IRC UNIFUNVIC UNESCO club BFUCA-Europa, e fondatore di BOOKS for PEACE, Antonio Imeneo, “la scelta di premiare Paolo Masini è il risultato di un’attenta valutazione relativa alle significative collaborazioni che ha saputo tessere e il suo grande impegno nel settore culturale. Nello specifico abbiamo apprezzato il lavoro svolto in concomitanza con Genova Capitale dello sport e la capacità sua e del suo staff di raccontare con competenza, passione, poesia e immagini d’epoca il contributo portato in tutto il mondo, dall’ emigrazione italiana nel campo sportivo . Un impegno straordinario che abbiamo voluto onorare con il premio”.

Igor Lanzoni, vicepresidente mondiale di Federazioni Sportive Internazionali ha aggiunto: “Paolo Masini sta dimostrando come si possa, attraverso il digitale, coniugare passato e futuro mettendo sempre al centro il valore umano”.

Ricevendo il premio Paolo Masini ha voluto ringraziare il suo staff per il grande contributo nei progetti sportivi Romina Deprati e Andrea Pedemonte.

Questi gli altri premiati di questa edizione: Antimo Ponticiello (Direzione Scolastica Regionale Liguria), Riccardo Cangini (STAR2FIT), Filippo Costa (Esplace), Si Mohamed Kaabour (PONTOS), Susanna Fadda (Fondazione FULGIS), Mauro Nicastri (Fondazione AIDR), Ingrid Van Marle (AMOVA), Kevin Albonetti (ANONAI), e Joachim Thumfart (JJIF).

L’evento ha visto la partecipazione di autorità istituzionali di rilievo, tra cui il consigliere regionale Stefano Anzalone e di Marta Brusoni, assessore al Comune di Genova.

Tra i premiati delle scorse edizioni il premio Nobel per la pace Denise Mukwege, Sabri Shamsan HAssan, la vicepresidente del parlamento europeo Pina Picierno, Domenico Iannacone, Monsignor Favino, Paolo Bonolis.