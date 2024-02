“A Genova mancano gli hotel”, dalla ministra Santanchè l’appello al sindaco Bucci

Roma. Mentre a livello nazionale si alza il tono nel dibattito sul rischio snaturalizzazione e gentrificazione per le città turistiche, e mentre a livello locale si manifesta sempre più il fenomeno degli appartamenti trasformati in Airbnb o degli affitti a uso turistico, dalla ministra del Turismo Daniela Santanché un appello, quasi un monito, al sindaco Marco Bucci.

“A Genova mancano gli alberghi, se non ci sono diventa un problema”, ha detto rivolgendosi al sindaco durante la presentazione all’Olimpico di Roma degli eventi di Genova capitale europea dello sport 2024.

“Credo che tutto questo funzioni da acceleratore, ci servono gli acceleratori degli eventi per poter fare le infrastrutture. Non solo gli impianti sportivi ma anche gli aeroporti, i treni e le strutture ricettive. E uso questo evento se mi consentite per fare un appello al sindaco. A Genova mancano gli alberghi, se non ci sono diventa un problema”, le parole dell’esponente di governo.

“Non solo a Genova – aggiunge Santanchè – ma un po’ in tutta Italia, ci dobbiamo mettere a lavorare per avere più alberghi. Noi vi sosteniamo anche dal punto di vista economico perché ci crediamo e lasciatemi dire che noi abbiamo un vantaggio, siamo l’Italia”, ha aggiunto.

“Oggi – prosegue la ministra del Turismo – per l’Italia, per la città di Genova e per la Liguria è un giorno importante, l’esperienza ci insegna che gli eventi sportivi aiutano nella destagionalizzazione. Dico sempre che l’Italia non è in vendita ma dobbiamo saper vendere l’Italia. Questo vuol dire offrire un’offerta turistica che abbia un grande appeal e, lasciatemi dire, che sia sexy nei confronti dei turisti”.