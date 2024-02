A Banco Bpm il servizio di tesoreria della Città metropolitana e di 28 Comuni del genovesato

Genova. Banco Bpm si è aggiudicato per i prossimi 5 anni il servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Genova e di 28 Comuni del territorio che hanno aderito all’iniziativa di appalto congiunto.

La nuova convenzione durerà fino al 31 dicembre 2028 e prevede da parte del Tesoriere l’espletamento delle attività relative al pagamento delle spese, alla riscossione delle entrate, alla custodia di titoli e valori e di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa nazionale e dai regolamenti approvati dalle singole amministrazioni pubbliche.

«La gestione del servizio di tesoreria per la Città Metropolitana di Genova, esteso a ventotto comuni aderenti, rappresenta un evento inedito in Italia – ha dichiarato Carlo Gandolfo, consigliere delegato al Bilancio dell’Ente – e grazie alla convenzione stipulata con il Banco BPM consente a ciascuna delle amministrazioni, tra le quali molte piccole realtà comunali, di beneficiare delle stesse condizioni ottenute attraverso la gara d’appalto per il servizio di tesoreria, gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana, che ha assicurato una offerta di servizi con procedure standardizzate per la gestione finanziaria, garantendo contestualmente la conformità alle normative e alla trasparenza».

In sintesi, come ha sottolineato il Sindaco Metropolitano Marco Bucci, «Una convenzione di questo tipo si traduce in un vantaggio per le singole Amministrazioni che, oltre a sfruttare le economie di scala grazie a condizioni più favorevoli, non dovranno indire singole gare per assegnare il servizio. Ogni Comune potrà sfruttare le condizioni stabilite nell’appalto metropolitano, semplificando la gestione finanziaria, ottimizzando le risorse e promuovendo una maggiore efficienza nell’amministrazione pubblica locale».

«Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi di esserci aggiudicati il servizio di tesoreria della Città Metropolitana e di un rilevante numero di Comuni dell’area metropolitana genovese che, in questo particolare momento storico, sono chiamati ancora di più ad operare a supporto dei cittadini e delle imprese anche in attuazione dei progetti legati al PNRR. Genova ed il suo territorio rappresentano una delle zone storicamente più presidiate da Banco BPM e continueremo a impegnarci per il suo sviluppo sfruttando tutte le possibili sinergie per proseguire il percorso di crescita a fianco delle amministrazioni pubbliche che ci hanno dimostrato la loro fiducia» – afferma Gianluca Guaitani, Responsabile Commerciale Liguria di Banco Bpm.

«La capillare presenza della Rete della Direzione Territoriale Liguria a Genova garantisce un efficace presidio del territorio e, considerando le sue peculiarità geografiche, economiche e sociali, rappresenta un punto di riferimento per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni; consente inoltre di adattare strategie e politiche commisurate alle esigenze particolari della regione e promuove lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali» – aggiunge Stefano Bolis, Responsabile Istituzionali Enti e terzo Settore di Banco Bpm.