Winter Park, ultimo fine settima: giostre e attrazioni aperte dalla mattina alla sera

Genova. Prosegue l’edizione 2023-2024 del Winter Park a Ponte Parodi che, fino a domenica 14 gennaio 2024, colora le festività natalizie di Genova in una nuova e suggestiva area. Nell’ultimo weekend, sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024, le cento attrazioni del Winter Park di Genova sono ancora aperte dalle 10.30 a mezzanotte. Al luna park, fresco vincitore del Lunapark Award 2023, si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Inoltre, grazie alle molte foto che il pubblico ha scattato al Winter Park in queste settimane, insieme al Comune di Genova è stato lanciato il contest fotografico “Winter Park a Ponte Parodi”: i 30 scatti migliori andranno poi a comporre un’esposizione al Galata Museo del Mare.

«Oltre a essere una location centrale e ampia – spiega Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – Ponte Parodi si è dimostrata anche molto suggestiva esteticamente. Sia dall’alto, in cui le luci del Winter Park colorano ulteriormente il panorama del Porto Antico di Genova, sia dall’interno, con le nostre attrazioni affiancate alla Lanterna, al mare e allo skyline di Genova. Proprio per questo, abbiamo ricevuto tantissime foto sia da visitatori, sia da fotografi professionisti e, insieme all’assessore Bordilli, abbiamo pensato di dar ulteriore valore a questi scatti con un contest e una mostra al Galata Museo del Mare». Le regole per partecipare al contest sono disponibili al link https://smart.comune.genova.it/fotowinterpark e le foto possono essere inviate fino al 21 gennaio 2024. «Il Winter Park a Ponte Parodi si è rivelato un vero successo – aggiunge l’assessore alle Tradizioni e Commercio Paola Bordilli – e sono rimasta positivamente colpita dalle tantissime foto scattate e dalla loro spettacolarità. Ho pensato così, sentiti gli organizzatori del Winter Park, di attivare una selezione degli scatti più significativi, attraverso un contest, e di dare ai vincitori una vetrina importante come il Museo Galata, che ringrazio nella persona del presidente Nicoletta Viziano per la disponibilità e per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa. La finalità è soprattutto quella di dare forte visibilità alla nostra città e a una zona, Ponte Parodi, che genovesi e non solo, grazie al Winter Park, hanno potuto scoprire».

Il contest “Winter Park a Ponte Parodi”, aperto a tutti, premierà le migliori fotografie scattate durante questa edizione del Winter Park a Ponte Parodi, offrendo la possibilità alle fotografie vincitrici di essere esposte al Museo Galata. La selezione dei concorrenti avverrà tramite valutazione di una giuria composta da: due rappresentanti della categoria Fotografi di, rispettivamente, Cna e Confartigianato; due rappresentanti del Comune di Genova; un rappresentante del Winter Park. Verranno selezionati i migliori 30 scatti presentati. Ai vincitori saranno conferiti premi inerenti ingressi al prossimo Winter Park Genova, ai Musei Comunali, sistema MuMA (Galata, Mei e Lanterna), Palazzo Ducale e Acquario di Genova.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 14 gennaio 2024, dalle ore 15 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.