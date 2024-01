Winter Park, Di Cesare (Lega): “Location Ponte Parodi promossa a pieni voti”

Genova. “Il Winter Park che quest’anno si è spostato a Ponte Parodi, è stato un successo. La nuova collocazione è stata infatti molto apprezzata sia dai cittadini che dai turisti e i commercianti della zona della Darsena. Una parte di Genova che è al centro di un progetto di riqualificazione e che merita di essere valorizzata”.

Lo dice in una nota Edoardo di Cesare, Capogruppo della Lega in Municipio I Centro Est a Genova.

“Eventi come questo devono essere sostenuti perché contribuiscono anche a eliminare il degrado, denunciato dagli stessi pescatori, che purtroppo si è manifestato sempre più spesso negli ultimi tempi, con scene di immigrati che fanno uso di droghe, alcool e spesso sono protagonisti di risse o atti osceni in luogo pubblico. La Lega crede che questo luogo possa diventare un punto di riferimento per i giovani e che l’apertura di nuove realtà e l’organizzazione di eventi come questo vada incentivata. Noi giovani siamo il futuro e l’amministrazione sta dimostrando che punta su di noi, sia commercialmente parlando che per lo svago. Un plauso all’Assessore Paola Bordilli per aver portato a casa questo risultato.”