Violenze in Ecuador, la comunità genovese scende in piazza per la pace

Genova. A seguito dei fatti che hanno visto coinvolto l’intero paese la comunità ecuadoriana si è mobilitata con una fiaccolala per la pace, che nella giornata di sabato ha portato in piazza centinaia di persone. “La fiaccolata ha origine nella profonda crisi sociale che attraversa il nostro paese e che coinvolge anche i cittadini che sono all’estero. In particolare, Genova e la Liguria dove secondo cifre ISTAT al 2023 sono presenti 14.263 connazionali”, hanno scritto gli organizzatori.

“Questo comitato spontaneo raggruppa infatti, diversi attori sociali, tra cui imprenditori, associazioni, politici, squadre di calcio, chiese, cittadini comuni, i quali hanno deciso di rinunciare al proprio schieramento per raggrupparsi sotto un’unica bandiera, ovvero il tricolore ecuadoriano”. A promuovere l’iniziativa sono rappresentanti di diverse realtà della comunità ecuadoriana, da quelle politiche a quelle religiose. Tra gli organizzatori c’è Manuel Aragundi, consigliere municipale del Centro Ovest che dal 2000 vive a Genova, è cittadino italiano e lavora come insegnante ed educatore professionale: “In queste ore abbiamo ricevuto le telefonate delle nostre famiglie – racconta -. Sono tutti molto preoccupati, devono stare chiusi in casa, ci sono i militari in giro. Qui a Genova ci sono mia sorella e mia nipote, ma mia madre e il resto della mia famiglia vivono a Guayaquil. Abbiamo paura che questi delinquenti entrino in casa a rubare“.

L’ondata di violenze – un tentato golpe, è stato definito da diversi media – ha avuto inizio dopo la fuga dal carcere del narcotrafficante e leader di Los Chineros, Adolfo Macías, alias Fito. Le misure straordinarie di sicurezza messe in atto dal governo di Daniel Noboa, con dispiegamento di mezzi militari e blindati nelle strade, hanno provocato una feroce reazione dei gruppi criminali, con rivolte nelle carceri, presa di ostaggi, attacchi armati, incendi, omicidi e sequestri. Il capo dello Stato ha emanato lo stato di emergenza e una dichiarazione di “conflitto armato interno”. A scuotere gli ecuadoriani anche le immagini surreali dell’assalto all’emittente TC Television di Guayaquil ad opera di un gruppo di giovanissimi delinquenti, con giornalisti in ginocchio che implorano di non essere uccisi.