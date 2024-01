Violenze, botte e minacce per 20 anni anche davanti ai figli: donna denuncia l’ex marito

Genova. L’ha picchiata, vessata, minacciata e violentata per oltre 20 anni ma a un certo una quarantenne residente nell’entroterra di Genova ha detto basta e ha denunciato tutto ai carabinieri.

I fatti sono avvenuti in un località della Val Fontanabuona. La donna, una cittadina di nazionalità romena, ha accusato l’ex marito, 47enne, connazionale, di continue violenze e percosse. L’uomo si trova già in carcere a Genova Pontedecimo ma per altri reati.

La donna ha spiegato ai carabinieri di Santa Margherita Ligure che l’uomo la picchiava anche davanti ai figli: i militari hanno attivato il codice rosso e la procura ha aperto un fascicolo.

All’uomo è stata notificata in carcere l’ordinanza di arresto e la previsione delle restrizioni previste dalla legge contro la violenza di genere, in particolare l’ obbligo di indossare il braccialetto elettronico.