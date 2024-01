La ‘passeggiata’ nei vicoli dello youtuber di ‘Scuola di botte’ finisce sotto la lente della Procura: chiesti approfondimenti alla Digos e alla polizia locale

Genova. “Siamo stati a Genova per raccontare i famigerati vicoli , da sempre temuti dagli abitanti e dai turisti , luoghi angusti dove ad ogni angolo è possibile fare un incontro poco piacevole , ci siamo fatti un giro con un gruppo eterogeneo di ragazzi di Genova ma ad un certo punto la tensione è salita e sono arrivati i soliti kamikaze che volevano impedirci di passare per certe strade”. Viene descritta così sul canale di Simone Cicalone, youtuber cinquantenne ed ex campione di pugilato e kickboxing, la “passeggiata” fatta qualche giorno fa nei vicoli di Genova in un video che è intitolato “Tensioni e pericolo nei vicoli di Genova”.

Il video sta scatenando reazioni e polemiche ma ora soprattutto sulla ‘passeggiata’ degli youtuber vuole vederci chiaro la Procura di Genova. “Un fatto grave” ha detto il procuratore di Genova Nicola Piacente dopo aver visto il video e ha incaricato la Digos e la polizia locale di indagare sull’episodio.

Lo youtuber romano di video simili a questo sul suo canale (seguito da oltre 600mila persone che ha chiamato ‘Scuola di Botte) ne ha fatto decine, raccontando il degrado, raccogliendo quelle che lui chiama “storie criminali” ma anche “storie di redenzione”. Di solito si fa accompagnare dal campione di boxe Mattia Faraoni e da un drappello di uomini della Colosseum Luxury Service, una società di sicurezza.

Il fatto è però che nel tour nei vicoli, Cicalone si è portato un gruppo di romani ma anche “tanti ragazzi di Genova”, come li chiama lui, in una passeggiata che a guardare il video sembrava più una ‘ronda’ seppur disarmata. Cicalone e i suoi predicano il “dialogo” assicurando nel video che “sono in tanti proprio per dissuadere eventuali kamikaze dal cercare lo scontro” e sostenendo di voler “testimoniare” i fatti. Nel video insistono per parlare con le persone, avvicinandole e quasi accerchiandole. Cercano soprattutto gli stranieri, anche chi di parlare non ne ha nessuna intenzione. E nel gruppone, formato da quasi una trentina di giovani, uno di loro si fa riprendere con un paradenti, alcuni sembrano sfuggire al controllo di Cicalone and company tanto che in più di un’occasione nel video (che dura in tutto 27minuti) il gruppo romano sembra addirittura voler allontanare i ‘genovesi’. “Ehi rega, se fate così non ci servite, ce la sbrigiamo noi“.

Nel video non mancano momenti di tensione con persone quasi accerchiate dal gruppone. Per “parlare” dicono gli youtuber, ma l’atteggiamento non è proprio rassicurante. Alcuni ragazzi stranieri si innervosiscono e non vogliono esseri filmati, qualcun altro invece si racconta davanti alla telecamera.

In qualche caso si rischia di arrivare allo scontro fisico per “imporre” la chiacchierata. Nel video viene fra l’altro intervistata una donna che dorme in strada e ha evidenti problemi di alcol senza nemmeno oscurarne il volto. “Seguirà nei prossimi giorni la seconda parte del video con altri elementi di disturbo” annuncia Cicalone nella descrizione del video su youtuber.

Il video ha scatenato la rabbia del presidente del comitato Via del Campo e Caruggi Christian Spadarotto: “Avete infangato l’immagine del nostro Centro Storico. Lo avete fatto in modo provocatorio, calpestando anche il rispetto per la fragilità di una donna. Uno spettacolo ignobile, falso e inaccettabile per noi: vergognatevi”. Duro anche il commento del presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù: “I vicoli sono famosi per la loro bellezza e non famigerati perché pericolosi. 60.000 persone per I Rolli in un weekend hanno girato per il centro storico…pazzi incoscienti?Milioni di turisti che visitano la città antica sono amanti del brivido? – scrive Carratù su facebook – Migliaia di attività commerciali, artigianali, artistiche, professionali tra le quali alcune sono di assoluta eccellenza. Tutto perfetto??? Certo che no… ma non è distruggendo un’immagine che si aiuta ad affrontare i problemi”.

Ma anche tra i fan della pagina ci sono parecchie perplessità: “Cicalone questa volta l’errore è stato portarsi dietro uno squadrone composto anche da ragazzini che non sono capaci di gestire queste situazioni” scrive un utente di Roma. E un altro: “Qui non mi siete piaciuti avete creato più scompiglio che altro ” portando gente ” che al posto di separare stava a fa un casino che si voleva menare”. Ancora un utente: “sicuramente non siete e non volete sembrare squadristi, ma se tutti vi prendono come tali(comprese molte persone che vi sostengono) ci sarebbe da porsi delle domande”. Sulla pagina facebook di Scuola di Botte, invece, il video ha raccolto quasi 5mila “mi piace” e oltre un migliaio di commenti, in gran parte di approvazione e complimenti.