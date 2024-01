Viabilità, coda sulla gronda a mare: il “tappo” è un cantiere in lungomare Canepa

Genova. Non la nuova viabilità sul nodo di San Benigno ma un cantiere e un relativo restringimento di carreggiata davanti al palazzo della guardia di finanza in lungomare Canepa sta provocando lunghe code, in questo lunedì mattina, per chi dal ponente viaggia in direzione del centro di Genova sulla cosiddetta “gronda a mare”, tra la Guido Rossa e lungomare Canepa.

I lavori in corso:

in lungomare Canepa – tratto tra via Fiamme Gialle e strada Guido Rossa:

fino al 19 gennaio – nella fascia oraria 21/6, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni:

limite di velocità di 30 km/h

divieto di circolazione sulle due corsie interessate dai lavori

fino al 19 gennaio

limite di velocità di 50 km/h

Nel tratto di lungomare Canepa tra via Fiamme Gialle e strada Guido Rossa sono stabiliti:

nella fascia oraria 21 – 6 dall’11 gennaio al 7 febbraio

limite di velocità di 30 km/h

divieto di circolazione sulle due corsie interessate dai lavori; i flussi veicolari e accessi/uscite dalle aree di cantiere dovranno essere coadiuvati da idonei movieri idoneamente equipaggiati

dal 12 gennaio fino al 7 febbraio

limite di velocità di 50 km/h; per i conducenti dei veicoli provenienti da via Pacinotti, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e conferma dell’obbligo di svolta a destra, all’intersezione con lungomare Canepa

obbligo di fermarsi e dare la precedenza e conferma di proseguire diritto, all’immissione in lungomare Canepa per i conducenti dei veicoli che percorrono la rampa di accesso alla carreggiata mare proveniente dalla rotatoria Fiumara.

NODO SAN BENIGNO

Da sabato 13 gennaio chi proviene dalla Sopraelevata ed è diretto verso Ponente può passare sulla nuova rampa che lo porta in lungomare Canepa senza transitare da via di Francia, evitando la rotonda di via Scarsellini e la pericolosa intersezione a raso con chi proviene da Sampierdarena (piazza Barabino).

La rampa esistente che dall’Elicoidale immette in Sopraelevata verrà sostituita da una nuova rampa che eviterà pertanto l’interferenza con il traffico di mezzi pesanti in uscita dal varco portuale di San Benigno.

Per chi proviene dalla barriera autostradale di Genova Ovest ed è diretto in Sopraelevata non ci sono modifiche.

Chi, invece, è diretto a Ponente verso lungomare Canepa sarà instradato sulla nuova rampa diretta di collegamento, senza passare dall’Elicoidale eliminando il punto di conflitto esistente.