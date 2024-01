Viabilità, attivato il nuovo semaforo intelligente di Corso Europa: durante il test anche 15 infrazioni al giorno

Genova. È stato attivato nella mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio, il nuovo semaforo intelligente di Corso Europa. Il rilevatore sito all’incrocio tra via Mosso e via Scribanti, in zona San Martino, è entrato in funzione dopo una sperimentazione di quindici giorni durante i quali non state emesse sanzioni.

A comunicarlo il Comune di Genova con una nota stampa: la fase sperimentale, secondo quanto riportato, avrebbe evidenziato la criticità dell’incrocio, registrando (senza sanzione) tra le 10 e le 15 infrazioni al giorno per passaggio con semaforo rosso.

Il nuovo impianto di controllo, quindi, da questa mattina è divenuto operativo e capace di registrare le infrazioni che saranno poi comunicate e sanzionate. Questo nuovo T-red si aggiunge ai 33 già in funzione in tutta la città. Ecco la mappa completa