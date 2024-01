Via Val Trebbia riaperta al transito: attivo senso unico alternato. Linee Amt ripristinate

Genova. E’ stata riaperta al traffico via Val Trebbia, l’importante via di scorrimento di Sant’Eusebio, Molassana, chiusa dallo scorso 18 ottobre a seguito del movimenti di un grosso muro di cemento incombente sulla strada. La viabilità è al momento regolata da un semaforo a senso unico alternato, ma il quartiere ha recuperato una fondamentale via di comunicazione per i residenti.

La riapertura arriva grazie all’apposizione di decine di cubi di cemento che reggono la parete di sostegno: il prossimo passaggio sarà quello di arrivare ad un progetto – e quindi al cantiere – per la definitiva messa in sicurezza dell’area. Amt ha potuto ripristinare i normali percorsi degli autobus delle linee 480, 482 e 680 che fino ad oggi interrompevano il loro tragitto per tornare indietro all’altezza dell’area interdetta.

La fine di questo primo intervento arriva a pochi giorni dalla riapertura delle scuole dopo le feste natalizie, data importante per le famiglie della zona: questa scadenza era stata posta come obiettivo dal presidente del municipio Maurizio Uremassi e dal vice sindaco Pietro Piciocchi dopo che il cittadini avevano richiesto alle amministrazioni un intervento urgente durante una nutrita assemblea pubblica organizzata dalle associazioni del quartiere.