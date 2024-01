Verso Sampdoria-Parma, Pirlo: “Mi sono fatto sentire, troppi errori ripetuti”

Genova. Non certo il miglior avversario da affrontare in un momento difficile, con tante assenze, ma come il pareggio dell’andata fu il primo segnale di un certo cambiamento nella squadra, questo Sampdoria-Parma, in programma domani sera al Ferraris, potrebbe rappresentare una ripartenza dopo due sconfitte e un pareggio.

Mister Andrea Pirlo parla come sempre con grande pacatezza e sincerità nella conferenza pre-gara. “Nelle ultime tre partite non siamo riusciti a vincere, di positivo c’è sempre stato l’atteggiamento perché due le abbiamo fatte in 10, una pareggiandola alla fine, e abbiamo cercato comunque di recuperare lo svantaggio, però domani abbiamo una partita molto difficile contro il Parma che è la squadra migliore del campionato, lo sappiamo bene, però nonostante tutto ci siamo allenati bene. Abbiamo riguardato gli errori della partita scorsa, abbiamo cercato di lavorare su questo, cercando di non commetterli più“.

Pirlo inquadra l’avversario: “È una squadra che ha grandi individualità, molto brava a ripartire, con giocatori bravissimi nell’uno contro uno. Dovremo essere molto attenti e bravi nelle loro ripartenze, fare molto bene la fase delle preventive soprattutto quando avremo noi il possesso perché è lì che il Parma ti può far male. Non è una squadra che magari ti viene a prendere, ti aggredisce per 90 minuti, ma si mette lì, pronta per per poter colpire. Hanno qualità all’interno della loro rosa non solo negli 11 che giocano, ma anche in chi è in panchina”.

La partita dell’andata aveva soddisfatto Pirlo “soprattutto anche in fase di non possesso e credo che dovremo tentare di ripeterla cercando di evitare poi, come ho sempre detto, gli errori che ci hanno condizionato fino a ora”.

Proprio gli errori sono spesso la causa della débacle della squadra e Pirlo ne è consapevole. In questo caso si riferisce al rigore provocato da Ricci a Venezia: “A questo livello non puoi più permetterti di fare certi errori, soprattutto anche quando sei in area. Ormai è scontato che non devi mai mettere la gamba perché ogni minimo contatto viene segnalato e quindi devi stare ancora più attento, poi il giocatore andava verso la linea di fondo quindi poteva essere accompagnato tranquillamente. Però in quei momenti non so cosa succede nella testa del giocatore, non deve succedere però purtroppo a noi è capitato diverse volte. Ieri ho cercato di responsabilizzarli facendogli capire che comunque in certe situazioni della partita ci vuole più personalità, capire il momento di quello che sta succedendo. Una partita che riesci a recuperare 3-3 deve finire così in qualsiasi modo tu sia in 10 o in 11. Hai già fatto un miracolo a rimetterla in piedi e in quel momento ci deve essere qualcuno in campo che dia questo input di cercare di difendersi, di stare compatti e di cercare il meno possibile di commettere errori. Spero l’abbiano capito perché mi son fatto sentire e quindi ripartiamo da lì, dallo spirito che c’è sempre stato e dalla voglia di tornare al successo soprattutto contro una grande squadra”.

Un problema, quello degli errori e dei regali involontari agli avversari, che è reiterato: “Lavoriamo da inizio anno, ma si ripetono sempre gli stessi errori e ne abbiamo parlato. Li abbiamo visti e rivisti e, certo, non puoi cambiare le caratteristiche di certi giocatori perché ce le hanno dentro e tu cerchi sempre di tirargli fuori qualcosa cercando di migliorarli, perché se alla fine hanno sempre questa attitudine nel commettere lo stesso errore devi cercare di farglielo capire però anche loro poi lo devono mettere in pratica perché noi glielo facciamo vedere, lo facciamo provare poi quando arriva la partita comunque son sempre al mezzo e mezzo. Allora non va bene, però se vogliono migliorare devono cercare di limare questi errori di attenzione, di aggressività. Devi essere concentrato e capire quello che sta succedendo. A volte magari siamo scollegati quel secondo che magari non sei al al 100% e può succedere l’errore”.

Di sicuro lo stadio pieno darà una mano: “Sarà una bella partita da giocare, ci sarà tanta gente e quindi ci auguriamo di fare la partita su quello”.

Non ci sono solo aspetti negativi in questa fase di campionato: “Stiamo cercando comunque di dare continuità a quello che abbiamo fatto nell’ultimo periodo. In fase di possesso adesso la squadra si sente si sente bene riesce comunque a a produrre anche parecchio sia in fase di non possesso e sia in fase di possesso quindi è inutile star lì a stravolgere qualcosa. Magari ci sarà qualche adattamento in campo da parte di qualche giocatore però a livello di gioco in questo momento sono abbastanza contento. Certo, si può sempre migliorare, però adesso stanno assimilando bene quello che voglio, si trovano bene in campo anche nelle posizioni quindi il gioco diventa molto più fluido quindi credo che andremo avanti ancora per questa strada”.

Probabile quindi un Depaoli sistemato a centrocampo. “Adesso aspettiamo di recuperare il più presto possibile giocatori e poi quando saremo al completo, più o meno al completo, avremo sicuramente una rosa di livello che può giocarsela contro chiunque per ambire a qualcosa di più. Domani rientra Facundo Gonzalez che ha scontato la squalifica e dalla prossima potrebbe tornare anche anche Kasami, quindi speriamo di poterlo avere, però adesso è inutile guardare a a quello che sarà la settimana prossima L’importante per noi è la partita di domani”.