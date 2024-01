Verso Cittadella-Sampdoria, si profila Kasami dal primo minuto. Verre guida la classifica dei tiri senza rete

Genova. Proseguono le tappe di avvicinamento per la Sampdoria che domani partirà per la trasferta in Veneto per affrontare il Cittadella. A Bogliasco questa mattina lunga sessione di videoanalisi e poi attivazione atletica, esercitazioni tecniche sotto forma di possessi e partitella a campo ridotto.

Per quanto riguarda gli infortunati palestra per Andrea Conti e Simone Panada, mentre Sebastiano Esposito e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi iter di recupero: il primo sul campo superiore, il secondo tra scarico programmato in palestra e terapie. Domani la rifinitura.

Ad attenderli un Cittadella che al momento è al quinto posto della classifica dopo lo stop inatteso contro la Ternana, che ha interrotto un filotto di 9 partite senza sconfitte.

Si profila un ritorno di Kasami dal primo minuto con Depaoli spostato in difesa, probabilmente. Rientra anche Benedetti dopo la squalifica.

La classifica blucerchiata è tornata a essere non proprio tranquilla: quindicesimo posto a 23 punti con la zona playout vicinissima visto che coinvolgeranno la 16esima e la 17esima classificata.

Di sicuro gli infortuni di elementi chiave appunto come Vieira ed Esposito, proprio nel loro momento migliore, hanno azzoppato quel piccolo trotto che la squadra di Pirlo aveva intrapreso tra novembre e dicembre con le vittorie contro Palermo, Modena, Spezia, Lecco e Reggiana.

Curiosità indicata da Opta Sport, che fornisce le statistiche pre-match: si incrociano il Cittadella che ha guadagnato più punti in questo campionato da situazione di svantaggio (12) e la Sampdoria che ha perso più punti di tutti dopo essere andata avanti nel punteggio (14).

In casa, poi, il Cittadella ne ha vinte 7 su 11, mentre la Sampdoria in trasferta su 10 partite ne ha vinte 3, pareggiate altrettante e perse 4.

Il problema della Sampdoria è che paga carissimo qualche leggerezza di troppo a livello difensivo senza avere però una potenza di fuoco offensiva sufficiente.

Il miglior marcatore resta Borini, infortunato, con 5 reti e Verre guida la classifica della serie B dei tiri senza segnare alcun gol: 36.

De Luca ha segnato un solo gol sinora e avrà di fronte uno dei migliori portieri del campionato: Kastrati, che ha un 73% di parate dalla sua.