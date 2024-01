Vede rubare dentro un’auto in piena notte: cerca di trattenere i ladri ma viene minacciato con un coltello

Genova. Stava camminando in via Balbi intorno all’una e mezza di notte quando ha visto alcuni vetri per terra e subito dopo si è accorto che venivano da un’auto parcheggiata dove entro si trovava un uomo.

Mentre si avvicinava all’auto un altro uomo, però si è fatto avanti per cercare di distrarlo ma lui, un giovane senegalese, ha comunque deciso di intervenire. Ha chiamato il 112 e nel frattempo ha cercato di trattenere l’uomo che stava uscendo dalla macchina portando via un monopattino. Il ladro però ha tirato fuori un coltello e lo è minacciato.

Insieme al complice sono fuggiti, uno dei due proprio a bordo del mezzo elettrico appena rubato. Quando le volanti della polizia sono arrivate sul posto, dopo che il giovane senegalese ha indicato loro la via di fuga, hanno incrociato uno dei ladri che ha a quel punto abbandonato il monopattino ed è fuggito nel dedalo dei vicoli. Indagini in corso anche grazie alle telecamere di sorveglianza.

Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario, un cittadino francese.