Valpetronio Basket, la prima fase si chiude con una sconfitta col Lerici

La Spezia. Si chiude con una sconfitta la prima fase di Divisione Regionale 1 per Valpetronio Basket, superata da Gino Landini nella Conference Levante. Al PalaMontepertico i lericini, squadra più in forma del campionato, legittimano la differenza di punti in classifica e conquistano il referto rosa.

Nel primo tempo i lericini scavano un gap che passa dal +6 di fine primo quarto al +14 all’intervallo lungo. La Valle cerca di contrastare la fisicità e la verve avversaria senza riuscire però a trovare le contromisure. La partita si decide definitivamente nella terza frazione, con il parziale di 20-8 che chiude la sfida. Nell’ultimo quarto la squadra di Casarza riesce ad accorciare il divario, chiudendo così la sfida sul -19 e chiudendo anche questa prima fase di campionato.

Questo il commento di Fabio Callea, coach della Valle: «La partita ai fini della classifica non valeva niente. Io ho chiesto alla squadra di giocare ed essere competitivi contro una squadra che è candidata a vincere il campionato e penso che lo abbia dimostrato. In campo il punteggio non rende forse l’idea di quanto si è visto in campo, in cui c’è stato un divario fisico e tecnico importante. Loro hanno messo grande pressione sulla palla e grande fisicità. In attacco la palla viaggiava velocemente e avevano lunghi che potevano portare palla e giocare fronte canestro. Hanno corso, hanno occupato veramente bene il campo e per questo bisogna solo fare i complimenti a loro perché sono una squadra veramente ben allenata. Noi di contro abbiamo fatto tanta fatica, forse più a livello mentale, e in difesa eravamo sempre un po’ fuori posizione. Non siamo stati in grado di contenere il loro attacco, di mettere pressione, di mandarli anche un po’ fuori ritmo e siamo stati pigri in alcune situazioni, mentre in altre proprio inferiori. In attacco, dove avevo chiesto di avere un po’ più di flusso e di muovere un po’ più la palla, siamo invece stati molto statici, abbiamo preso veramente pochi vantaggi anche lontano dalla palla con i blocchi. Veramente abbiamo avuto un attacco di scarsa qualità e le poche volte che abbiamo eseguito o comunque abbiamo giocato sulle loro disattenzioni abbiamo trovato delle buone soluzioni. Non contava niente questa partita però ci ha fatto capire anche un po’ dove dovevamo essere e dove non siamo stati in questa partita. Qua c’è stato un divario grosso e ci deve far capire su cosa dobbiamo lavorare, ricordando comunque che senza difesa difficilmente possiamo giocarci le partite. Abbiamo bisogno anche di un po’ più di tranquillità in attacco e un po’ più di movimento di palla. Detto questo, adesso aspettiamo di iniziare il girone salvezza, dove dobbiamo veramente trovare una quadra e diventare squadra per giocarcela fino in fondo».

Il tabellino:

DIVISIONE REGIONALE 1, CONFERENCE LEVANTE

GINO LANDINI vs VALPETRONIO BASKET 72-51

(Parziali: 16-10; 22-14; 20-8; 14-19)

VALPETRONIO BASKET: Calzolari 3, Diakite 7, Bottaro 14, Beltrami 6, Marjanovic 5, Tasso N. 9, Gamaleri 4, Serio 3, Tasso J., Orlandi. All. Callea.