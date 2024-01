Val Bisagno, frana sul percorso dell’acquedotto storico a Struppa

Genova. Una piccola frana è stata segnalata su un tratto del percorso dell’acquedotto storico della Val Bisagno, nella zona di Struppa, tra via Trossarelli e la galleria della Rovinata.

La frana interessa due terreni privati ma in un punto in cui vengono attraversati, appunto, dal sentiero.

A segnalare la frana è stato Giovanni Zai, del gruppo Amici dell’Acquedotto storico, che ha informato dello smottamento anche il municipio Media Val Bisagno.

Si tratta di una delle tante piccole e meno piccole frane in città in queste ore di maltempo. Ancora chiusa, a questo proposito, via Acquasanta, tra Genova e Mele, a causa sempre di una caduta massi.