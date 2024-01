Vaccarezza, per il matrimonio con Forza Italia si attende solo l’annuncio ufficiale

Genova. Il matrimonio – anzi, la riconciliazione – tra Angelo Vaccarezza e Forza Italia sarebbe ormai cosa fatta. A due settimane dallo strappo a sorpresa consumato in consiglio regionale, con strascichi di polemiche al veleno tra il presidente Giovanni Toti e il suo ex capogruppo, voci molto vicine al governatore danno per certo quello che si mormorava fin dalle prime ore, cioè il ritorno del loanese tra le fila degli azzurri.

Il diretto interessato per ora smentisce: “Non è cambiato assolutamente niente“. Eppure dal partito di Silvio Berlusconi i bene informati confermano che “di ufficiale non c’è ancora nulla, però si sta andando in quella direzione: siamo molto vicini“. Peraltro il sindaco di Alassio Marco Melgrati, coordinatore provinciale di Forza Italia, due giorni fa ne parlava come di “una risorsa importante“, dando per scontato il suo ritorno. Insomma, la sensazione è che manchi solo la formalità dell’annuncio per sancire la rottura definitiva tra Toti e Vaccarezza, che comunque aveva assicurato il suo sostegno alla maggioranza.

D’altra parte era stato lo stesso Toti a far intendere che le strade molto probabilmente si sarebbero divise: “Per quanto mi riguarda può restare nella lista e nel gruppo per tutto il tempo che ritiene. Le parole che ho letto sui quotidiani mi pare che alludano ad altro, ma non sarò io a spingere fuori nessuno”. Il governatore si era detto “perplesso e deluso” per le dimissioni da capogruppo in Regione arrivate come un fulmine a ciel sereno. Di più: aveva accusato Vaccarezza di “protagonismo” e qualche giorno dopo lo aveva definito in pratica il “primo della lista” dei cattivi consiglieri. Non esattamente il clima più disteso per restare nella stessa squadra.

Nel frattempo Angelo Vaccarezza aveva ufficializzato “con un po’ di tristezza” le sue dimissioni e aveva annunciato riflessioni sul suo futuro politico: “Ci sono scelte che per me sarebbero naturali, ma naturali dal punto di vista della coerenza e non dell’opportunismo. Le mie scelte, nel corso del tempo, sono state fatte nell’andare da quelli che stavano vincendo a quelli che vincendo in quel momento non stavano. Ma tutte le scelte le ho fatte laddove sentivo il sangue scorrere nelle vene”.

Alla base della rottura c’è formalmente la vicenda della legge sui servizi funebri che ha visto Vaccarezza in posizione marginale rispetto ai totiani, ma a pesare sarebbero state soprattutto le vicende politiche legate al territorio savonese, non ultimo il rigassificatore. E ora non è escluso che questo riavvicinamento a Forza Italia – partito che l’ex presidente della Provincia lasciò nel 2019 per seguire il progetto centrista del governatore – possa cambiare gli equilibri, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.