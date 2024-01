Uscio, la provinciale 333 chiusa nel fine settimana per il varo del nuovo ponte

Genova. Stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito i lavori sulla strada provinciale 333 di Uscio, tra le progr.ve km 7+800 e km 7+900 in Comune di Avegno, opere che hanno visto nel mese di dicembre la eliminazione della soletta adiacente al ponte ottocentesco e la successiva rimozione della trave cassone in acciaio a metà gennaio.

Come già preannunciato, occorre adesso affrontare le operazioni di varo della struttura del nuovo impalcato, con lavorazioni che obbligheranno alla chiusura del tratto alla circolazione veicolare per un periodo continuato da sabato 3 febbraio alle ore 8.00 fino a domenica 4 febbraio alle ore 18.00, in quanto l’installazione della gru semovente implica lei stessa una predisposizione di tre ore sia per il posizionamento che per la rimozione.

Il consigliere delegato alla viabilità della Città Metropolitana di Genova, Franco Senarega, ha dichiarato: “Siamo consapevoli del disagio, comunque necessario per realizzare un’opera indispensabile per la sicurezza della provinciale, ma è stato anche richiesto ad AMT di garantire un ulteriore servizio di collegamento straordinario tra Uscio e Recco, sfruttando la strada provinciale 71 del monte Cornua, che effettuerà due coppie di corse per ogni giornata di chiusura.”