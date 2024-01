Ursula non ce l’ha fatta, morta la lupa investita sull’Aurelia. L’annuncio di Enpa: “Fratture non operabili”

Genova. Ursula, la lupa investita la scorsa settimana scorsa sulla Statale Aurelia tra Cogoleto e Arenzano, è morta dopo giorni di sofferenze. La notizia arriva dall’Enpa di Savona che aveva soccorso l’animale provando a curare le tante ferite e i tanti traumi riportati nell’incidente.

“Abbiamo effettuato tutti gli esami necessari e purtroppo, oltre ai gravi traumi cranico e toracico, hanno evidenziato la frattura di due vertebre con compromissione del canale midollare non operabili – dicono dall’Enpa Savona – Abbiamo contattato più cliniche ma sono stati tutti concordi con il tragico responso. Anche se è difficile da accettare siamo consapevoli che pur con tutto l’impegno che ci mettiamo non è possibile salvarli tutti”.

Per l’intervento l’Enpa si era coordinata con il Cras di Genova (i due Cras lavorano in sinergia) e giunti sul posto era stata recuperata una femmina di lupo, chiamata Ursula. Fin dall’inizio le condizioni della lupa erano apparse molto gravi, proprio per i traumi e le ferite riportate nell’investimento: per lei non c’è stato nulla da fare.