Un cerchio di ciottoli sulla spiaggia di Sori, nessun mistero: è l’opera di un artista tedesco

Genova. “La natura non è l’ambientazione, ma parte dell’opera d’arte”. Così David Klopp, 44 anni, presenta la sua opera. Il tedesco, esponente della land art, in questi giorni ha realizzato un’installazione sulla spiaggia di Sori, nel levante di Genova, attirando la curiosità di residenti e turisti.

Klopp, che in questo periodo sta portando avanti un progetto itinerante in giro per il mondo, è solito lavorare con materiale presente sul posto, senza alterare l’ecosistema su cui opera, ma semplicemente modellando l’esistente. Così il “cerchio misterioso” di ciottoli chiari apparso sul litorale potrà essere smontato dalla natura stessa o da altre persone. “La combinazione di natura e cultura crea opere viventi che interagiscono con il loro ambiente”.

David Klopp è nato a Berlino nel marzo del 1979. Nella vita ha sempre viaggiato molto, a partire da un’esperienza di lavoro su una barca a vela nei Caraibi, dove ha iniziato a innamorarsi dei paesaggi naturali.

Biografia e opere. Ha studiato presso l’Università di Design di Schwäbisch Gmünd, ottenendo il diploma di design e poi una borsa di studio presso l’istituto Tecnologico de Costa Rica. Ha lavorato in Germania, Australia, Indonesia, Sud Ameriuca.

Dopo un periodo come insegnante d’arte in diverse scuole e gallerie, lavora come land artist freelance dal 2014 occupandosi anche della progettazione di opere negli spazi pubblici. Tra queste “La Giraffa di Troia”, una giraffa in legno di salice alta 8 metri, o “La Via Bianca a Winterbach” un percorso di 5 chilomegtri con stazioni creative. – Tour avventuroso lungo 5 km con stazioni creative

Tra le ultime opere, nel 2020, “Wind Spirits – L’arte ai tempi del Corona. Lighthouse Project”, progetto artistico interattivo in città o nel 2023 il calendario con Sigrid Artmann per dei raggi in fiore con NABU Münster, ART & TRAVEL. David Klopp fa base a a Winterbach nella Remstal.

(la foto di copertina è di Roberta Pecini dal gruppo Facebook Sei di Sori se…”)