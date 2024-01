Un anno senza Gianluca Vialli: in “Ho già firmato. Per noi” tutto l’amore per la Sampdoria

Una carriera da favola. Una bella favola, che rimane tale nonostante l’epilogo amarissimo. Gianluca Vialli ha indossato 5 maglie e in tutti e cinque i casi è stato protagonista di eventi unici e pertanto straordinari. E se bastano tre indizi per fare una prova, con due in più possiamo dire che forse non è stato un caso. Umano, umanissimo, anche nel condividere il dolore, Vialli è stato per molti un modello da imitare e un giocatore da ammirare. Protagonista di una storia eccezionale e per certi versi particolare.

La prima istantanea della carriera romanzesca di Vialli lo vede con i colori della Cremonese, la squadra della sua città. Sotto la guida di mister Emiliano Mondonico è tra i protagoniti della promozione in Serie A nel 1984. Salto di categoria atteso 54 anni. Mica una cosa da tutti i giorni…

Ma la copertina dei successi di Vialli non può che essere con la maglia della Sampdoria. La coppia magica con Roberto Mancini. Lo Scudetto del 1991. Il primo per il club blucerchiato. L’ultima squadra in ordine di tempo a inserirsi tra i club scudettati. Prima del maggio 2023, l’ultimo successo al di fuori della “triade” Torino – Milano – Roma. Ma forse l’episodio che spiega meglio il rapporto Vialli-Samp è la fugace battuta “Ho già firmato. (Per chi?) Per noi!” pronunciata dopo la vittoria della Coppa Italia del 1988. Il rapporto sta tutto nel pronome “noi”, che vale più delle proverbiali “mille parole”. Ecco perché il rammarico più grande è forse non averlo visto presidente della Sampdoria.

Poi, il passaggio alla Juventus. Dove per fare qualcosa fuori dall’ordinario era necessario vincere la Champions League. E se si esclude quella macchiata dal sangue dei morti dell’Heysel del 1985, l’unica gioia piena juventina nella competizione è stata proprio con Gianluca Vialli capitano, nella finale vinta nel 1996 contro l’Ajax ai rigori sotto il cielo dell’Olimpico di Roma.

L’Olimpico di Roma è stato anche teatro delle avventure di Vialli con la Nazionale. Non tanto per le notti magiche del 1990. Il ricordo più bello – e molto sampdoriano – di Vialli con la Nazionale è recentissimo. Coincide con la vittoria dell’Europeo del luglio 2021. Gianluca e Roberto (Mancini, chiaro) alla guida della truppa azzurra. Si parte da Roma, nel girone, ma l’obiettivo è la finale di Wembley. Come nelle migliori sceneggiature, il luogo dove 29 anni prima avevano sfiorato la Coppa dei Campioni con la Samp perdendo 1 a 0 contro il Barcellona. Campioni lo sono diventati dopo, giacca e cravatta al posto dei pantaloncini e con la clessidra che purtroppo per Gianluca aveva iniziato a scorrere veloce. Un abbraccio, quell’abbraccio colmo di gioia rimandato per quasi 30 anni. A proposito di eventi unici.

Vialli precursore anche nella sua prima avventura inglese. Prima giocatore del Chelsea. Poi, il ruolo di allenatore-giocatore. Sembra una cosa dell’altro mondo nel calcio di oggi, quasi oratoriale. Ma Vialli ha saputo vincere anche in questa situazione particolare. Quando il Chelsea non era ancora quello degli acquisti stellari. Nel suo periodo di player-coach spicca la vittoria della Coppa delle Coppe del 1998.

Giocatore, allenatore ma anche commentatore TV. Per anni ha svolto il ruolo di opinionista nelle trasmissioni di Sky Sport. Impegnato nel sociale, ha fondato alcune onlus per la ricerca contro la SLA e contro il cancro. Gianluca Vialli ha anche scritto un libro, “Goals”, durante il periodo della malattia. Un volume scandito da una serie di frasi motivazionali a cui seguono storie esemplari per trovare la luce anche nei momenti più bui.

A ognuno il proprio Vialli. A tutti una storia unica.