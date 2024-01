Ucciso con una freccia, attesa per la sentenza: Evaristo Scalco rischia l’ergastolo

Genova. E’ attesa per la fine della mattinata o al limite per il primo pomeriggio la sentenza della Corte d’assise di Genova presieduta dal giudice Massimo Cusatti nei confronti di Evaristo Scalco, l’artigiano di 63anni che la notte tra il 1 e il 2 novembre ha ucciso Javier Miranda Romero in vico Mele colpendolo all’addome con una freccia a tre punte in vico Mele. Romero quella sera era uscito con un amico per festeggiare la nascita del secondo figlio.

Stamattina ci sono state le repliche da parte del pm Arianna Ciavattini e degli avvocati difensori che hanno insistito sulle proprie posizioni. Per il pm si tratta di un omicidio volontario con dolo diretto e insiste sul mancato soccorso da parte di Scalco alla vittima: “Per ben 11 minuti non lo ha soccorso né al contrario di molti altri ha chiamato i soccorsi”. E il delitto deve essere aggravato dall’odio razziale e dai futili motivi. La difesa invece invoca la giusta pena che non deve ad avviso dei difensori essere l’ergastolo. Contrariamente a quanto accade di solito Scalco, che si era già sottoposto a interrogatorio, non ha voluto rilasciare spontanee dichiarazione. E la Corte d’assiste è entrata in camera di consiglio.

L’accusa

Il sostituto procuratore Arianna Ciavattini ha chiesto l’ergastolo per Evaristo Scalco escludendo ogni attenuante. Per l’accusa si è trattato di omicidio aggravato dai futili motivi e anche dall’odio razziale. Un omicidio efferato, nato da una lite banale. Ma per il pm quella del petardo che che Romero e l’amico Luna Ayala gli avrebbero lanciato in casa non è una provocazione che può valere come attenuante e fra l’altro per il pm quel lancio non è mai esistito: “Non c’è alcuna evidenza di gesti compatibili con accensione di una miccia e nemmeno con il lancio da parte della vittima nei video delle telecamere” ricorda il pm. E in casa di Scalco nulla è stato trovato. Non solo. Ci sono le parole dello stesso imputato dette subito dopo l’omicidio alla moglie di Luna Ayala che era scesa in strada e aveva chiesto al marito mentre Romero era agonizzante. “Ma perché lo ha fatto?”. Scalco si era intromesso, poco prima di essere arrestato dai carabinieri, rispondendo: “Perché mi ha offeso”.

La difesa

Di diverso avviso gli avvocati di Scalco che sostengono che Scalco imbracciando l’arco e colpendo Miranda Romero “non voleva uccidere, ma solo spaventarlo” Jacopo Pensa nella scorsa udienza aveva attaccato la pm parlando di “congetture” circa le motivazioni dell’omicidio e chiedendo alla Corte di assise di formulare la condanna sulla base di accuse ben più lievi di quelle dell’omicidio volontario aggravato formulata dalla procura, vale a dire quella morte come conseguenza di altro reato, oppure di “delitto aberrante” (reato in base al quale in questo caso, pur volendo solo spaventare la vittima ha usato un mezzo che per errore ne ha provocato la morte)oppure ancora di omicidio preterintenzionale (quindi non voluto).

I fatti

La sera tra il 1 e il 2 novembre 2022 Alfredo Javier Miranda Romero era uscito per festeggiare la nascita del secondo figlio, che aveva visto per la prima volta qualche ora prima. Aveva incontrato l’amico Luna Ayala ed erano andati a bere qualche birra. A detta di Scalco i due avevano orinato non lontano dal cancello della sua abitazione (Scalco in quei giorni viveva in quell’appartamento perché stava facendo alcuni lavori di falegnameria su un’imbarcazione al porto antico). Era partito uno scambio acceso, e secondo Scalco in casa sua avrebbero lanciato anche un petardo che lui aveva però rilanciato in strada. Poi i due si erano allontanati ma Miranda era poi tornato verso il vicolo trovando ancora Scalco sul balcone di casa. E dopo un altro scambio verbale aveva preso una delle frecce più appuntite per l’arco che lui stesso si era fabbricato e aveva colpito Miranda al petto. L’uomo, che aveva una piccola ditta edile, era morto qualche ora dopo all’ospedale San Martino a causa dell’emorragia provocata dalla ferita. Oltre al figlio appena nato, aveva anche un’altra figlia all’epoca 18enne.