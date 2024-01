Genova. Tutti per Gianluca Vialli. Un ricordo corale tra aneddoti, citazioni, musica. In un Teatro Carlo Felice esaurito (i biglietti sono stati venduti in meno di una settimana) Ilaria D’Amico e Tommaso Labate hanno presentato una serata ricca di ospiti del mondo del calcio, del teatro e della musica a testimonianza di come Vialli fosse apprezzato a tutto tondo, non solo come sportivo. Partenza con La leva calcistica del ’68 cantata da Paola Turci e con la citazione del discorso di Roosevelt fatta da Neri Marcorè e che Vialli usò per caricare gli Azzurri prima della finale, poi vinta, all’ultimo Europeo contro l’Inghilterra quando era capodelegazione.

Tanti i personaggi arrivati a Genova per rendergli omaggio: Mario Brunello, Brunori Sas, Paolo Di Canio, Marco D’Amore, Giorgio Chiellini

Neri Marcorè, Roberto Mancini, Fedez, Gianluca Pessotto, Paola Turci, Gianluca Pagliuca, Bruno Pizzul, Beppe Bergomi, Paolo Nori, Lodo Guenzi, Gigi Buffon, Paolo Condò, Pierluigi Collina e Valerio Aprea.

Beppe Bergomi, a margine dell’evento, rivela un retroscena: Per poco non è diventato allenatore della Nazionale. Mi aveva chiamato e m’ha detto ‘vienimi a prendere all’aeroporto e ti devo parlare. Tu farai il mio secondo‘. Poi dopo non se n’è fatto niente”.

Tra i due c’era molta stima e Vialli aveva raccontato a Bergomi tutti i progetti, era il periodo dopo Trapattoni.

“Le doti umane di Gianluca si sono modificate nel tempo − sottolinea Bergomi − perché io lo conoscevo da ragazzo, abbiamo giocato un mondiale nell’86, un Europeo nell’88 e un mondiale del 90, ma dopo siamo cresciuti insieme. Anche nella vita lavorativa oltre al calcio la sensibilità di Luca era incredibile e nel periodo poi della malattia è cresciuto ancora tantissimo. E ci ha lasciato tanto. Vogliamo ricordarlo come vuole lui nella semplicità e nella goliardia perché a lui piaceva divertirsi. Quegli aneddoti sugli scherzi che faceva non si possono raccontare”. Il campione del mondo ricorda: “Quando giocavamo mi chiedeva sempre di non tirargli ginocchiate nella schiena, ma in qualche modo dovevo aiutarmi. È sempre stato un perfezionista, mi diceva sempre ‘vieni qua che facciamo allenamento prima di entrare in campo’ e dopo l’allenamento ci mettevamo lì ancora a fare addominali”.

Luca Marchegiani conobbe Vialli soprattutto come avversario quando giocava e poi a Sky dopo aver appeso le scarpette al chiodo: “Purtroppo in Nazionale ci siamo incrociati poco, lui non ha partecipato alla spedizione in cui ero io, quella dei mondiali del 94. Quando giocava ci siamo più incontrati, poi ho avuto l’esperienza a Sky che abbiamo vissuto insieme ed è stata molto lunga e per me molto importante perché non solo l’ho potuto conoscere meglio, ma ho potuto anche prenderlo a esempio per tante cose. Anche nel suo modo di gestire il post-carriera, il suo modo di far televisione, che a me piaceva molto, insomma per me è stato una una fonte ispirazione continua”. Il primo ricordo che viene in mente a Marchegiani è questo: “Io feci una partita con lui in Nazionale a una qualificazione ai Mondiali del 94 in cui giocai molto male. Dopo la partita venne lì e mi disse una frase che magari può sembrare poco significativa, ma in realtà per me è stato un insegnamento da lì in avanti per la mia carriera perché quando il portiere sbaglia la squadra comunque subisce l’errore del portiere e si limita a una pacca sulla spalla e magari ti lasciano anche stare. Mi disse ‘domenica è la partita più perché bisogna sapersi rialzare subito’ e devo dire che è una cosa che io ho sempre tenuto a mente. Perché poi in realtà non è solo il sapersi alzare ma anche il saper andare oltre le difficoltà che comunque capitano”.

guarda tutte le foto 6



My name is Luca, tutto esaurito per il ricordo di Vialli al Carlo Felice

Presenti tanti sampdoriani di ieri e di oggi. Andrea Pirlo era un bambino nell’epoca dello Scudetto: “Seguivo la Sampdoria perché era una squadra che comunque giocava bene, vinceva in Italia, in Europa e quindi son cresciuto con il mito di Vialli, di Mancini, di questa grande Samp e poi ho continuato a seguirlo perché è stato un esempio. Ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, in parecchie occasioni soprattutto nelle manifestazioni della Fondazione con le gare di golf. È stato un esempio per tutti, per il suo carisma, per la sua voglia di vivere, l’ha dimostrato fino alla fine”. Un attaccante moderno, Vialli: “Se tu vai a vederlo alla fine è un attaccante che avrebbe potuto giocare benissimo adesso − conferma Pirlo − perché era uno che si muoveva, rincorreva attaccava gli spazi, sapeva fare bene tutto, un campione è normale che abbia fatto questo questo percorso”.

Pietro Vierchowod, lo zar, di quella squadra indimenticabile, quasi si commuove: “L’ultima volta che ci siamo visti cioè un mese prima che venisse a mancare, lui era venuto per la presentazione del nostro docufilm La bella stagione, che però era un addio perché era molto affaticato. Siamo andati prima a Torino, poi siam venuti a Genova in quelle due serate lì e per me e per noi tutti è stata una cosa eccezionale perché era l’addio purtroppo suo ed è stato molto bello”.

E tra i ‘colleghi’ di Sky anche Fabio Caressa: “Mi ha insegnato tantissimo perché la stessa professionalità, la stessa attenzione maniacale che metteva nel giocare, nel preparare le partite lo faceva anche per quelle in televisione. È sempre stato preparatissimo: avevamo il nostro gioco, ogni tanto mi chiedeva di iniziare con una domanda e iniziavo con un’altra per spiazzarlo, lui era era sempre molto preparato e soprattutto attentissimo a esprimersi nel giusto modo per poter comunicare in maniera corretta i pensieri. Aveva un’attenzione anche lessicale molto importante. Lui mi ha sempre detto che Genova è stato il grande amore della sua vita. Poi ha avuto successi anche con la maglia della Juventus, con il Chelsea, anche come allenatore del Chelsea. Ma credo che in fondo forse insomma il suo grande sogno sarebbe stato comunque tornare alla Sampdoria“.

La serata è stata organizzata proprio dalla Fondazione Vialli e Mauro e il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno del progetto Momals: monitoraggio e analisi multi-omica della Sla dei Centri Clinici NeMO di Milano e Arenzano (GE), che mira a dare una forte accelerazione nel percorso di ricerca e comprensione delle basi molecolari e di progressione della Sla nel tempo. Massimo Mauro conferma: “Nel 2003 abbiamo costituito la Fondazione per fare finanziare la ricerca sulla Sla. Era quello che Luca voleva e questo evento dovevamo farlo a Genova il primo anno dalla morte di Luca. Questo ricordo che non vuole essere una celebrazione. Luca non si commemora, si festeggia voi lo conoscete meglio ancora di me a Genova. A Luca piaceva cimentarsi con i suoi gusti musicali, letterari ed è quello che abbiamo tentato di fare questa sera, mettere in scena tutto quello che gli piaceva”. Mauro ringrazia la Regione Liguria: “Il presidente Toti quando gli abbiamo prospettato questo evento ci ha messo un secondo a decidere di starci vicino e di aiutarci. Dobbiamo continuare quel goal che ancora non siamo riusciti a fare, che è quello di trovare un farmaco che possa arrestare la Sla. Ci sono moltissimi sportivi che sono stati colpiti. Luca e io avevamo deciso che era giusto dare indietro un po’ della fortuna che abbiamo avuto nell’essere persone conosciute quindi mettere a disposizione della ricerca la nostra popolarità, infatti io dico sempre che Gianluca non aveva bisogno della malattia per migliorare. Gianluca era straordinario prima della malattia. Perché questi erano pensieri che noi abbiamo fatto prima che Gianluca si ammalasse. Gianluca era un leader naturale aveva capacità di ascolto straordinaria, ancor prima di ammalarsi. Era un uomo che viveva per cercare di essere utile agli altri. e chiaramente gli ultimi anni sono stati difficili da questo punto di vista, però chi l’ha conosciuto bene e Genova l’ha conosciuto benissimo, sa che quello che dico è la verità”.

Giovanni Toti conferma: “Vialli diceva che l’importante non è vincere ma pensare in modo vincente. Così si può affrontare la vita. Questa sala, questa sera, è una grande vittoria anche oggi che Gianluca non c’è piu. Una sala piena di affetto, di persone che vogliono ricordare con emozione ma anche con un sorriso un grande uomo e un grande campione. Perché è proprio lui che ci ha voluto lasciare qualcosa e il teatro pieno lo dimostra. E siamo orgogliosi che grazie all’impegno della Fondazione Vialli Mauro potremmo sostenere la ricerca sulla lotta alla Sla e al cancro. Un evento che la Regione ha sostenuto con convinzione perché le porte della Liguria saranno sempre aperte per ricordare Gianluca Vialli e il suo grande insegnamento”.

“Il sold out che si è registrato ha dimostrato ancora una volta come l’intera città di Genova e tutta la Liguria, non solo la parte “blucerchiata”, vogliano bene a un vero e proprio campione nello sport e nella vita come Luca Vialli − ha aggiunto l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro − è importante non solo conservarne il ricordo, ma tenere bene a mente l’esempio che ci ha lasciato in eredità: il suo fair play sul campo da gioco, la sua eleganza in ogni contesto, il suo altruismo testimoniato dalla Fondazione Vialli e Mauro, il suo enorme coraggio nell’affrontare la malattia che l’aveva colpito sono valori di cui dobbiamo necessariamente fare tesoro. ‘Il tuo coraggio, la nostra forza’ recitava uno striscione della Gradinata Sud a lui dedicato. Penso sia un bel modo di riassumere ciò che Vialli rappresenta per i tifosi della Sampdoria e per tutti noi”.