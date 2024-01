Tre raggiri in una settimana con la tecnica del “finto incidente”: arrestata coppia di truffatori

Sant’Olcese. Almeno tre truffe messe a segno tra le province di Genova e Imperia, tutte ai danni di persone anziane convinte che un parente fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale. I responsabili sono, secondo carabinieri e procura, un uomo di 46 anni e una donna di 21 originari della Campania, che hanno agganciato le vittime al telefono e si sono presentati come carabinieri.

A indagare sono stati i militari della stazione di Serra Riccò e quelli della compagnia di Sanremo, che hanno invece indagato su due casi denunciati nella città dei fiori e a Ceriana. La prima truffa risale al 31 ottobre del 2023, vittima una 63enne di Sant’Olcese, le altre due sono immediatamente successive, nel mirino una 77enne e una 87enne. Il modus operandi è sempre lo stesso e ormai noto, e fa leva sugli affetti più cari: le anziane vittime hanno ricevuto una telefonata da parte di un fantomatico maresciallo che ha comunicato loro che un parente era rimasto coinvolto in un grave incidente e che per “evitare ulteriori problemi” avrebbe dovuto pagare. Da qui la richiesta di dare soldi, ritirati poi a domicilio “da una collega”.

In tutti e tre i casi le donne, preoccupate per le sorti dei loro cari, hanno racimolato quanto avevano in casa tra contanti e gioielli e l’hanno consegnato alla finta carabiniera. Il bottino totale dei tre raggiri è di oltre 6mila euro.

Le indagini sono state condotte attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza, delle testimonianze e dei riconoscimenti effettuati dalle vittime. Alla fine il gip del tribunale di Genova ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la coppia, eseguita in mattinata proprio in carcere. Entrambi infatti sono già detenuti nelle case circondariali di Napoli Poggioreale e Pozzuoli, arrestati a dicembre scorso proprio per la truffa messa a segno a Sant’Olcese.