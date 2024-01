Truffa delle finte avvocate, Martina Giudici ha ingannato anche un magistrato e un cancelliere di Tribunale

Genova. C’erano i timbri con l’intestazione “Studio legale e tributario associato Giudici Martina Castro Stefania”, le lettere di incarico con la stessa dicitura, i falsi documenti del Ministero o della Prefettura, e gli studi professionali “eleganti” come li hanno definiti alcuni clienti, che forse non avevano capito che si trattava semplicemente di uffici presi in affitto a ore da Cos e Regus in via Trento o in via De Marini.

Un truffa, quella organizzata dalla trentenne Martina Giudici e dalla 32enne Stefania Castro, che è fruttata almeno 60mila euro in pochi mesi, ma gli investigatori della squadra mobile pensano – a guardare i bonifici – che siano stati anche di più. Le due ‘finte avvocate’ hanno in concorso circa 45 episodi di truffa aggravata ai danni di altrettante persone a cui avevano fatto credere di essere delle brave avvocate, capaci per esempio di far ottenere la cittadinanza italiana in tempi molto più rapidi del normale o di velocizzare le pratiche dei ricongiungimenti famigliari.

I cittadini ignari, grazie ai contatti che Stefania Castro di origine sudamericana vantava nella sua comunità, avevano portato i documenti necessari e pagato le somme richieste e solo quando, mesi dopo, si erano rivolti al Comune o alla Prefettura per chiedere a che punto fosse la loro pratica hanno scoperto la truffa. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra mobile, pagavano in contanti o su poste pay intestate a una delle due donne, cifra comprese tra i 500 e i 1500 per pratica, ma in alcuni casi anche di più. Dopo alcuni mesi di attesa ricevevano le “certificazioni di cittadinanza”, che però si rivelavano carta straccia.

La coppia di finte ‘avvocate’ ha agito per mesi, dall’ottobre 2021 al maggio del 2022, fino a che non sono arrivate le prime denunce da parte dei truffati in commissariati di polizia sparsi su tutto il territorio. Oltre all’acquisizione della cittadinanza o ai ricongiungimenti famigliari, Giudici e Castro allargavano il loro orizzonte operativo anche per pratiche diverse.

Tra i tanti truffati anche alcuni parenti delle due. Per esempio Martina Giudici si era fatta consegnare denaro da una donna, moglie di un cugino del compagno della truffatrice, che con il marito cercava di ottenere l’idoneità all’adozione presso il tribunale dei minori. E in un caso sempre Giudici è riuscita a presentarsi a un interrogatorio di garanzia al tribunale di Savona ingannando giudice e cancelliere come difensore di un arrestato e facendo fra l’altro decadere come conseguenza la misura cautelare. Per quell’episodio nell’ agosto del 2022 era sottoposta all’obbligo di firma. Diversi anche i parenti truffati della stessa Stefania Castro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stata Martina Giudici che aveva organizzato tutto il sistema delle truffe, coinvolgendo Castro, ex compagna di liceo. Quest’ultima nel luglio del 2022 l’ha denunciata – dopo che già erano arrivate denunce a carico di entrambe – dicendo di essere stata ingannata e che i soldi li incassava tutti Martina Giudici.

Per gli investigatori e anche per il gip Silvia Carpanini, tuttavia, i racconti delle vittime dicono che anche Castro ha partecipato attivamente alle truffe spacciandosi anch’essa come avvocato, o collaboratrice di un giudice. Ma se per Martina Giudici ha deciso la misura degli arresti domiciliari per impedire la reiterazione del reato, per Stefania Castro ha ritenuto sufficiente – visto il suo ruolo subordinato alla prima – l’obbligo di dimora e di presentazione alla quotidiana alla pg.