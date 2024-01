Denunciati

“Le hanno clonato la carta”: ventenne raggirata trasferisce i risparmi sul conto dei truffatori

La giovane è stata contattata da finti operatori di Poste Italiane che le hanno chiesto di fare il bonifico per mettere in sicurezza i contanti. Non è cascata nel raggiro, invece, l'ottantenne che ha ricevuto un finto sms dalla figlia