Treni, ancora cantieri nel fine settimana: ecco tutte le cancellazioni e le modifiche

Genova. Proseguono gli interventi infrastrutturali di realizzazione del Progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico. Per consentire le attività programmate da RFI – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS – sono previste le seguenti sospensioni della circolazione dei treni:

Tra Cogoleto e Sestri Ponente tra le 22 di venerdì e le 8 di sabato e dalle ore 22 del sabato alle 7.30 della domenica delle notti nei fine settimana 26-28 gennaio, 2-4 e 9-11 febbraio; sulla linea sotterranea tra Genova Sampierdarena e Genova Brignole nei fine settimana 27-28 gennaio, 3-4 , 10-11 e 24-25 febbraio, 1-4 e 22-25 marzo, 5-8 aprile; tra Bivio Polcevera e Genova Borzoli dalle ore 14 del sabato alle ore 22 della domenica dei weekend 27-28 gennaio, 3-4 febbraio, 23-24 marzo, 30-31 marzo e 6-7 aprile.

“L’insieme degli interventi del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova consentirà di incrementare di oltre il 40% i volumi di traffico dei treni passeggeri nell’area genovese – sottolinea Rfi in una nota stampa – di quasi il 50% i volumi del traffico merci. In particolare, per quanto riguarda l’offerta di Trasporto Pubblico Locale, in base all’Accordo Quadro tra RFI e Regione Liguria, la separazione e rimodulazione dei flussi permetterà l’inserimento sulla tratta Genova Voltri-Genova Sampierdarena di maggiori collegamenti con nuove fermate a Genova Prà-Palmaro e Genova Aeroporto/Erzelli ad integrazione dell’offerta attuale”