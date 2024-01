Tre pedoni investiti a Genova nel giro di un’ora, raffica di incidenti in città e in autostrada

Genova. Tre investimenti di pedoni, per fortuna non mortali, si sono verificati a Genova nel giro di poche ore, complice probabilmente la pioggia che ha ripreso a cadere nel tardo pomeriggio.

L’episodio più recente in via Fillak, nella bassa Valpolcevera, dove una donna di 33 anni è stata colpita da un’auto poco prima delle 19.30. Sul posto l’automedica e i Volontari del Soccorso della Fiumara. Per fortuna le lesioni riportate sono state molto lievi: la giovane è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi in codice verde.

È andata peggio invece a un uomo investito da una moto poco prima delle 19.00 in via Montevideo, in zona Foce. Soccorso dalla Nuova Volontari del Soccorso di via Moresco e dall’automedica, ha riportato un trauma cranico e sospette lesioni alla spalla sinistra: per questo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Poco dopo le 19.00 un altro pedone è stato investito in via D’Albertis, a San Fruttuoso: un altro codice giallo destinato all’ospedale San Martino.

In tutti i casi sul posto anche la polizia locale per accertare la dinamica dell’accaduto.

Ma le ultime ore hanno portato una raffica di incidenti in città come in autostrada: due persone sono rimaste coinvolte, per fortuna in modo lieve, in uno schianto sulla A12 tra Recco e Nervi. Un uomo di 55 anni ha riportato lesioni a una mano dopo essere andato a sbattere con la sua auto in A10 ed è stato portato in codice giallo al San Paolo di Savona.