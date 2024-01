Tre boccate d’ossigeno per la Sampdoria Primavera

Genova. Tre boccate d’ossigeno per la Primavera di Sassarini, in una sfida col fanalino di coda Frosinone, che tuttavia è arrivato a Bogliasco con tutt’altro spirito che quello della vittima sacrificale.

Peraltro il gruppo fra cui scegliere gli undici da mandare in campo, è stato giustamente falcidiato dalle esigenze di Pirlo, che è presumibile porti con sé a Venezia, oltre agli ormai soliti Elia Tantalocchi e Samuel Ntanda, anche Francesco Conti e Simone Leonardi, senza contare l’assenza di Hugo Buyla che – a quanto pare – alla fine è rientrato fra i selezionati dal C.T. della Guinea Equatoriale per la Coppa d’Africa.

Tirando le somme, Sassarini ha mandato in campo questa formazione (che per completezza stiliamo sin d’ora con le sostituzioni):

Scardigno; Porzi (dal 91° Balduzzi), D’Amore, Costantino, Langella (dal 77° Porcu); Uberti, Valisena (dal 77° Djalti), Pozzato; Thiago Gomes (dal 91° Chiesa), Polli (dal 91° Dacourt), Ovalle Santos.

A disposizione: Gentile, Pellizzaro, Meloni, Georgiadis, Ventre, Malanca.

Da parte sua mister Pittiglio (Gregucci era squalificato) ha risposto con questi uomini:

Palmisani; Zaknic, Ioannou, Severino; Bouabre (77° Amerighi), Boccia (77° Dixon), Ferizaj (55° Molignano), Cichella (88° Milazzo), R. Romano; Luna, Selvini. A disposizione: T. Romano, Lagonigro, A. Romano, Totti, Shkambaj, Paura, Fiorito.

Agli ordini della terna arbitrale, formata da Bozzetto di Bergamo, assistito da Moroni di Treviglio e Taverna, pure di Bergamo, i ragazzi blucerchiati sono partiti alquanto contratti, tanto che la loro timidezza è stata punita, al 25°, da Alessandro Selvino, bravo ad avventarsi su un passaggio orizzontale (in fase di ripartenza) di Matteo Langella e a freddare Nicholas Scardigno con la rete dello 0-1.

Un brutto colpo per il morale dei ragazzi doriani, risollevato da una scomposta entrata a gamba tesa del serbo Lazar Zaknić sullo stesso Langella, per fortuna attutita dal parastinchi.

Rimasti i frusinati in inferiorità numerica e per di più privi di un punto di forza, il match ha ovviamente preso una diversa rotta, con i doriani che finalmente si sono buttati alle spalle le scorie delle precedenti partite.

Al 35° Ilario Porzi ha dato il meglio di sé, incuneandosi in area avversaria in dribbling e servito un super assist a Ovalle Santos, la cui conclusione non troppo potente ha centrato le gambe del portiere Palmisani che risulterà alla lunga uno dei migliori.

Al 41° finalmente la Samp ha raccolto il pareggio con Simone Pozzato, sveglio a sfruttare la regola del vantaggio concessa dall’arbitro, bravo ad aspettare a fischiare un fallo su Thiago Gomes. E’ passato un minuto e Ovalle ha cercato di farsi perdonare il goal non fatto prima, esibendosi in un’azione personale, ribattuta alla disperata da Palmisani e così si è andati all’intervallo sull’1-1.

La ripresa si è avviata senza cambi di sorta e subito sono fioccate le occasione per il Doria per portarsi in vantaggio: al 47° un ottimo Gomes ha servito in mezzo all’area Luca Polli, che egoisticamente ha cercato il goal personale (senza trovarlo), invece di appoggiare sugli indisturbati Ovalle e Pozzato (che pure si è arrabbiato).

Al 51° è stato Ovalle a non riuscire ad appoggiare in rete un ‘tap in’, scaturito da un muro di Palmisani su Polli.

Al 53° su azione di calcio d’angolo, Fabiano D’Amore ha cercato il ‘golasso’ in bicicletta, spedendo però la sfera ben sopra la traversa.

Al 56° il cipriota Andreas Ioannou ha recuperato in extremis su un Polli lanciato a rete e sul susseguente corner Nico Valisena ha concluso alle stelle.

‘Tanto va la gatta al lardo che il 2-1 per la Samp è arrivato! Polli dalla linea di fondo, ha scodellato una palla al di là del secondo palo, dove Ovalle Santos è salito sull’ascensore ed insaccato di testa, sovrastando quell’Ivan Bouabre che Pittiglio aveva abbassato a marcare proprio Ovalle, dopo l’espulsione di Zaknic… e va detto che fino a quel momento, a livello di scontri in velicità, c’era anche riuscito bene.

La Samp ha insistito ed è stato Nicolò Uberti (bella ed attenta partita la sua) a divorarsi, subito dopo, un goal clamoroso, sparando sopra la traversa con una conclusione dall’altezza del dischetto, dove era arrivato da protagonista!

Al 68° è stato Polli a mettere una palla radente in area, costringendo un difensore frusinate ad impegnare Palmisani ai lavori straordinari per evitare l’autorete.

Al 74° Ovalle ha innestato il turbo ed ancora il portiere del Frosinone ha salvato in angolo.

Per fare il 3-1 ci è voluto un goal ‘da carioca’ di Thiago Gomes (ancora una volta brillante come per tutta la partita) che si è impossessato di una palla sgusciata da un combattimento fra Polli ed il suo marcatore e con un pregevole slalom, l’ha piazzata di sinistro alle spalle di Palmisani… Un gran bel goal, quale ciliegina su una bella prestazione che pone il ragazzo fra i migliori in campo, assieme a Uberti, Pozzato e Ovalle.