Trattori al casello di Busalla, la protesta degli agricoltori sbarca in Liguria: code sulla A7

Busalla. La protesta degli agricoltori che in questi giorni sta attraversando tutta Europa, arriva anche in Liguria. Oggi, martedì 30 gennaio, una quindicina di trattori di agricoltori e allevatori della Vallescrivia hanno presidiato il casello dell’autostrada A7 Genova-Milano a Busalla. Alla manifestazione hanno partecipato almeno 50 persone.

La protesta è stata organizzata dal Comitato agricoltori traditi che si oppone ai tagli agli incentivi dell’Unione Europea e chiede sostegno per l’agricoltura, che sta affrontando una delle più grandi crisi della storia. Durante la protesta, i manifestanti hanno ribadito le loro richieste: “No alla farina di grilli, alla carne sintetica, al vino zuccherato e agli ortaggi provenienti dal nord Africa coltivati con prodotti fitosanitari tossici, no all’obbligo di tenere incolto il 4% dei terreni seminati oltre i 10 ettari; riduzione dei costi dei mutui, dei carburanti e delle tasse e abrogazione dell’Irpef agricola”.

La protesta degli agricoltori ha causato code intorno all’uscita autostradale di Busalla, code e disagi che si sono aggiunti a quelle provocate dal cantiere presente sulla tratta, tra Bolzaneto e Busalla. La protesta degli agricoltori si sta estendendo in tutta Italia. Nei giorni scorsi, sono state organizzate manifestazioni in diverse città, tra cui Foggia, Viterbo, Udine, Crotone e in Sardegna. Questa mattina la polizia è dovuta intervenire in A1 per scongiurare il blocco dell’autostrada.